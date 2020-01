Chocó a un motociclista y tiene que pagarle más de 800 mil pesos

El conductor de una camioneta Nissan Frontier fue condenado a indemnizar con el pago de 817.285 pesos e intereses, al conductor de una motocicleta al que le provocó serias lesiones en un choque frontal.

El accidente ocurrió en Rincón de los Sauces; y la moto -una Cerro 110 cc- estaba algo carente de mantenimiento. Según consta en el expediente, presentaba un “regular estado de uso y conservación” y supuestamente los frenos no funcionaban como corresponde.

Tampoco tenía dominio; y su conductor, al que fuentes judiciales identificaron como Cristian Damián M. carecía de licencia de conducir.

No obstante, a la hora de resolver los jueces de la Sala Tercera de la Cámara Civil de Neuquén explicaron que esas circunstancias no son suficientes como para atribuirle algún grado de responsabilidad al motociclista, dado que no tuvieron incidencia en el choque.

En el fallo también se explica que el conductor de la Nissan -Pedro Alejandro R. F.- cruzó de carril para doblar a la izquierda en una calle de tierra e hizo que la moto lo chocara.

La causa se inició en 2013 y un juzgado de primera instancia condenó tanto a Pedro Alejandro R. F. como a la empresa Sarita Senobia Stekli y a Federación Patronal Seguros, a abonarle 460 mil pesos e intereses.

Luego vinieron las apelaciones de ambas partes y la resolución de los camaristas que fue por mayoría. Como los jueces Fernando Ghisini y Marcelo Medori tuvieron votos disidentes, tuvo que desempatar el juez Jorge Pascuarelli.

En el fallo se menciona que el conductor de la moto se quedó sin posibilidades de volver a jugar al básquet en forma profesional y que, desde entonces, tampoco tiene chances de ingresar a alguna empresa petrolera.

Literalmente le quedó una pierna más corta que la otra y eso también le complicó las tareas de auxiliar de servicio que desempeña en una escuela primaria de esa localidad neuquina.

El fallo ya tiene algunos meses, pero se conoció recién hace unos pocos días