Sigue el misterio por la mujer enterrada en Los Barreales

La investigación del hallazgo del cadáver de una mujer enterrado en cercanías del lago Los Barreales, no ha logrado avanzar en cuestiones iniciales, tales como su identificación o causa de muerte. También se confirmó que en la provincia no se ha reportado la desaparición de una mujer de esa franja etarea, por lo que se pidió esa información a provincias vecinas.

El cadáver fue encontrado enterrado el viernes pasado, alrededor de las ocho de la mañana, en la zona de bardas del lago Los Barreales, debajo de un cartel amarillo de YPF. Estaba en un pozo no muy profundo, desnudo, de cúbito dorsal, con sus brazos sobre el pecho y con las piernas flexionadas –“en posición fetal”, se informó-. Su avanzado estado de descomposición impidió su identificación, pero sí poder confirmar que no presentaba ni heridas de armas blanca o de fuego ni traumatismos. También que tendría unos 60 años.

Si bien conservaba las huellas dactilares, no se pudo conocer su identidad ya que no se encontraban en el sistema de Neuquén.

La fiscal a cargo de la investigación, Sandra Ruixo, informó que están en curso exámenes complementarios de la autopsia -que no logró establecer la causa de su muerte-, pero que “demoran varios días”.

“Estamos trabajando en denuncias de mujeres denunciadas como desaparecidas en otras provincias, ya que en Neuquén no se ha reportado ninguna de esa edad”, señaló el fiscal jefe Pablo Vignaroli.

En cuanto al lugar del hallazgo, Ruixo indicó que el cadáver estaba en un pozo “hecho a las apuradas, debajo de un cartel de la empresa YPF”. Se encontraba a unos 800 metros de la ruta 51, por un camino de ripio muy utilizado por vehículos de empresas petroleras y a unos 200 metros a la derecha.