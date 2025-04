Mauro Szeta expuso los puntos claves de la denuncia de Viviana Canosa: “No tiene la…”

La polémica denuncia que Viviana Canosa presentó en Comodoro Py por trata de personas continúa generando un fuerte impacto mediático. El tema, lejos de apagarse, sigue sumando voces, y una de las más relevantes en las últimas horas fue la del periodista especializado en policiales, Mauro Szeta. Con su estilo directo y analítico, Szeta puso el foco en algunos aspectos cruciales del caso que, según su criterio, despiertan más preguntas que certezas.

El lunes 21 de abril, Viviana Canosa volvió a presentarse ante la Justicia para ratificar su acusación. Lo hizo acompañada por su abogado y dos personas vinculadas a la causa, quienes serían, según trascendió, testigos y posibles implicados. Durante más de tres horas, la conductora expuso detalles ante el fiscal, aunque evitó hablar públicamente sobre el contenido de su declaración. “No voy a dar un paso atrás”, sostuvo en declaraciones posteriores, asegurando que sumó nombres a la denuncia inicial.

En este contexto, Mauro Szeta decidió ir más allá de la cobertura habitual y realizó un análisis en profundidad en televisión. Lo que más le llamó la atención fue un detalle técnico y judicial que, según explicó, podría tener un peso determinante en el avance del caso. Y no se trató solo de la falta de pruebas concretas, sino de cómo la Justicia abordó, o no, ciertos puntos de la declaración.

“Ella no está obligada a presentar pruebas, eso lo tiene que hacer la Fiscalía”, aclaró Mauro Szeta. Sin embargo, señaló que la denuncia carece de algunos elementos básicos. “Tiene referencias a dos o tres lugares donde supuestamente ocurren los hechos, pero falta información clave”, sostuvo. Y agregó: “Lo que más me sorprendió fue que, en la lectura de la denuncia, no vi repreguntas por parte del fiscal Carlos Stornelli. Espero que las haya hecho fuera de acta, porque si no, habla mal del proceso”.

Además, Mauro Szeta remarcó que en casos tan delicados como este, donde se denuncian delitos de extrema gravedad, el procedimiento judicial debe ser impecable desde el primer momento. “Una denuncia de este tipo no puede quedar flotando en el aire. Tiene que haber una investigación firme, seria, y con seguimiento de cada detalle”, sostuvo. También cuestionó que desde algunos sectores mediáticos se intente deslegitimar el accionar de Viviana Canosa sin que se haya avanzado formalmente en la investigación.

Por otro lado, también hay voces que critican el manejo comunicacional de la conductora. Algunos periodistas y colegas señalaron que Viviana Canosa utiliza sus redes sociales y su espacio en los medios para impulsar un relato sin sustento judicial sólido. Este cruce entre lo mediático y lo legal es lo que, para muchos, enturbia aún más una causa que ya de por sí es compleja y delicada.

Estas observaciones colocan a Viviana Canosa en una situación complicada frente a la opinión pública. Mientras algunos la apoyan, otros cuestionan la solidez de sus dichos. Mauro Szeta, con años de trayectoria en el ámbito policial, fue claro: más allá de lo mediático, hay una causa que necesita ser tratada con el mayor rigor.

Por ahora, Viviana Canosa decidió no volver a hablar del tema. “Prefiero enfocarme en la Justicia y en seguir adelante”, declaró. Pero con tantas miradas puestas sobre ella y con periodistas como Mauro Szeta atentos a cada movimiento, todo indica que el tema recién comienza.