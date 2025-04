Salmón podrido y saqueado en Las Lajas: "no es hambre, es miseria humana”.

No es un buen mes para los camiones transportadores de salmón que pasan por la región. Es que en lo que va de abril ya son dos los camiones frigoríficos que volcaron en las rutas neuquinas. El primero ocurrió el 2 de abril, mientras que el segundo vuelco tuvo lugar el viernes santo y generó indignación entre los habitantes de Las Lajas por un hecho particular.

Al haber perdido la cadena de frío se tomó la determinación de que el pescado sea tirado en el basural para evitar intoxicaciones, pero decenas de personas se enteraron de esto y llegaron al lugar para saquear el camión de manera ilegal. Ahora alertan por el consumo de este salmón en mal estado.

“Si te ofrecen salmón de Las Lajas no compres ni consumas. Fue saqueado del basurero y tiene más de 5 días sin la cadena de frío”, indicó Belén Palma, vecina del lugar través de su cuenta de la red social Facebook.

“Tal vez tenga sangre de los que se cortaron tratando de romper el camión para sacar cajas y cargarlos en sus autos para nada precarios. O tal vez piedras de los que le tiraron al camión para que no se fuera”, señaló indignada y avisó: “Repito, es un producto sin cadena de frío. No es hambre, es miseria humana”.

No, no es Dios repartiendo el pan y duplicando el pescado. Son vecinos de Las Lajas que saquearon un camión de pescado podrido y armaron revuelo en la región. El pedido de insistencia es justamente para evitar una posible intoxicación para quienes compren en buena ley un pescado podrido. Así que ojo, a no caer en la estafa.