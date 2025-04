L-Gante rompió el silencio y habló del problema de salud que sufre

En medio del total hermetismo que se manejaba por el problema de salud que alejará de los escenario a L-Gante, el propio artista rompió el silenció en televisión y se animó a hablar por primera vez al respecto.

“Estoy bien. Estoy enfocado, tranquilo. Estoy atendiéndome lo que me diagnosticaron los médicos, es algo cardíaco. Todo es para tratar”, explicó Elían, en el programa Mujeres Argentinas de canal Trece.

Siguiendo su relato, L-Gante también dio detalles de cómo detectó las problemáticas que hoy lo preocupan a él, su familia y equipo: “Fui al médico a hacerme un chequeo general y nos llevamos una sorpresa. Hay que atender algo especial y tuve una charla más seria con los médicos”.

De esta manera, el artista reveló cuales son los cuidados que tendrá que llevar adelante para optimizar su calidad de vida: “Tengo que hacer una dieta con las comidas. Hay cosas que no puedo comer. Tengo que llevar una vida más suave y seguir yendo al médico”.

Antes de cerrar el tema clínico, el cantante enumeró cada uno de los problemas de salud que lo harán bajar el ritmo en el plano laboral para priorizarse. “Obvio que son temas delicados, pero gracias a Dios son temas que se pueden tratar. Hay cosas peores. Son problemas cardíacos, gastrointestinales y renales”, manifestó Valenzuela.

“Tengo que disminuir todo lo que me estrese. Tengo que bajar el ritmo. Le voy a dar más atención a mi salud. Yo cumplo misiones todos los días, pero sé que mañana voy a estar lleno de ocupaciones. No freno nunca… Soy súper activo y no somos un robot. El cuerpo pasa factura", admitió L-Gante.