Se incendió una escuela en Plottier y tuvieron que evacuar

La escuela primaria 106 de Plottier sufrió un incendio producto de un cortocircuito en la mañana del miércoles y 50 personas debieron ser evacuadas.



Según informó en AM550 La Primera Sandra Patricia Alfaro, docente de la institución, habían 50 personas trabajando en el lugar cuando se acercó un colega para avisar que debían evacuar por el incidente en una aula cercana. "Se ve que lo arreglaron así nomás porque el año pasado tuvimos otro cortocircuito en el mismo salón"; afirmó.



Alfaro destacó también que una compañera intentó extinguir el fuego con un matafuego pero estaba descargado. "Esta escuela no tiene salida de emergencia encima, no me imagino todo lo que hubiese pasado si había chicos”.



La Escuela primaria nº 106 es una de las instituciones más antiguas de Plottier y tiene sectores del edificio construidos con adobe, según remarcó la docente que lleva más de 20 años trabajando allí.

La ciudad continua a la capital neuquina vuelve a estar en el ojo de la polémica en materia de educación porque a días del inicio del ciclo lectivo continúa la sobrepoblación en la mayoría de las instituciones.