Le clonaron la tarjeta y le vaciaron la cuenta

Una vecina de Centenario denunció que le vaciaron su cuenta en el Banco Provincia del Neuquén, al parecer luego de que le clonaran la tarjeta. Según explicó la joven en diálogo con una radio local, en la tarde del miércoles fue hasta el cajero ubicado en calles San Martín y Primeros Pobladores, al ingresar la tarjeta inmediatamente en la pantalla un cartel le indicó que estaba inhabilitada. Hizo un segundo intento el la caja de al lado y mensaje volvió a repetirse.

"Me fui y al otro día di de baja la tarjeta para solicitar una nueva, ahí a través de un extracto veo que mi cuenta estaba vacía, no había dinero, lo más de 3 mil pesos que tenía habían sido retirados el mismo miércoles por la mañana y al parecer por alguien en la provincia de Córdoba, en el banco me dijeron que realice la denuncia policial", sostuvo indignada la damnificada.

Noticias Relacionadas BPN alerta a sus clientes

En la Comisaría 5ta radico la denuncia y le informaron que es el segundo caso ya que hubo otra victima. Ángela, aún angustiada y enojada volvió a la entidad bancaria y allí empleados lograron encontrar el número de cuil del victimario que resultó ser de la provincia de Córdoba.

La modalidad ya es conocida en el ambiente bancario, luego de bloquear y duplicar una tarjeta en una nueva cuenta de home banking se transfirieren la plata.