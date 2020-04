Violó la cuarentena: mordió y arrojó gas pimienta a tres policías

Momentos de tensión se vivieron en Villa Ballester, cuando una mujer que violó la cuarentena, mordió y les arrojó gas pimienta a tres policías. “No es estado de sitio, no me podes tocar, un decreto no está por encima de la Constitución”, se excusó la vecina en el momento que los efectivos le pedían que se "detenga y se identifique".

Circulaba por la calle sin barbijos ni protección facial, los oficiales de la Policía bonaerense que trataban de identificarla por la infracción, recibieron directamente a los ojos "gas pimienta". Ella justificó su presencia en la vía pública amparándose en la Constitución Nacional.

El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles pasadas las 16.30. En ese momento la mujer caminaba por el lugar mientras dos uniformados la seguían por detrás, con motivo de cumplimentar la cuarentena.

Tras unos metros, los agentes la interceptaron y le pidieron que se identificara e informara el motivo por el que se encontraba en la calle. Sin embargo, ella se negó y argumentó: “Un decreto no está por encima de la Constitución Nacional. No es estado de sitio, no me podes tocar”.

En la caminata, el momento fue registrado en un teléfono celular por uno de los policías.

- Venga para acá, no la voy a tocar -le pidió el policía-, pero usted está quebrantando la ley.

- Vos la estás quebrantando -respondió ella-. Estás violando el artículo 14, 18 y 19 de la Constitución Nacional.

- ¿Qué Constitución? Estamos en una pandemia.

- No importa, un decreto no está por encima de la Constitución.

- Usted va a ir a la comisaría.

- A vos te voy a mandar a la comisaría.

- ¿Dónde vive usted?

- No tengo por qué decírtelo.

- Se está negando a identificarse, ¿se está resistiendo? Va a tener una resistencia también.

"No me podés tocar", les dijo y en ese momento uno de los policías se colocó delante de ella, y allí extrajo un aerosol de gas pimienta, lo atacó rociándolo en la zona de los ojos y trató de alejarse. "Agarrala boludo", le dijo el efectivo herido a su compañero. Según fuentes policiales, "le mordió la mano derecha a uno de esos agentes y al otro lo rasguñó en el brazo izquierdo. La tensa situación culminó cuando dos efectivos femeninos la redujeron".

La mujer, de 29 años, con domicilio en Villa Concepción, fue aprehendida y trasladada a la Comisaría 2ª de San Martín. La UFI Nº 06 de San Martín y el Juzgado Federal de Tres de Febrero resolvieron imputarla por resistencia a la autoridad, lesiones e infracción del artículo 205 (violación de la cuarentena).