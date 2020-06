Fiscal pide juicio por jurado por abuso sexual de una niña en Rincón

La fiscalía solicitó que los padres de una nena de 5 años vayan a juicio por jurado, por haber abusado sexualmente de ella, aprovechando el vínculo y el contexto. Ocurrió en Rincón de los Sauces y adelantó el fiscal que el hombre actuó con “la necesaria colaboración de su esposa”, por lo cual los acusará por delitos que están penados con más de 15 años de prisión. La defensora de los Derechos del Niño y el Adolescente adhirió al planteo de la fiscalía.

La información de la fiscalía da cuenta que, en el caso, donde interviene el fiscal Andrés Azar, tras una serie de diligencias pertinentes en el proceso, se solicitó que ambos sean juzgados por el delito de abuso por el delito de abuso sexual con acceso carnal triplemente agravado por el vínculo, por el aprovechamiento de la convivencia con una menor de 18 años y por haber causado un grave daño en la salud de la niña. La audiencia se realizó el viernes pasado.

El caso ha generado polémica no sólo en la localidad sino en la región, porque los padres de la niña siguen sosteniendo que son inocentes y que todo se trata de una “maniobra” de la fiscalía, en la intervención del caso. Sin embargo, sujeto al proceso, la pena que se solicitará desde fiscalía para este delito es superior a 15 años de prisión, por lo cual se pidió la intervención de un jurado popular. El pedido estuvo fundado no sólo en el tipo de delito, sino, además, en la gravedad del caso. “En este caso particular hubo lesiones que casi ocasionaron la muerte de la niña y que está claro el riesgo de vida. Debe ser concebido como un modelo institucional de administración de justicia, que expresa la participación del pueblo”, se indicó desde la fiscalía.

La teoría del caso del Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió entre los días 30 de agosto del 2018 y 10 de septiembre de 2018, en el domicilio que el acusado compartía con el resto del grupo familiar en Rincón de los Sauces. Allí “con la colaboración necesaria de su esposa” abusó sexualmente de la niña de 5 años.

Luego de un cuarto intermedio, este lunes el juez de garantías a cargo de la audiencia dispuso la apertura a juicio ante un Jurado Popular.