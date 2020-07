Le quiso prender fuego el auto a su ex y quedó grabado

Pese a la orden judicial vigente que le prohíbe acercarse, un hombre intentó prenderle fuego el auto a su ex en la puerta de la casa donde vive con los hijos de ambos. Con absoluta impunidad cometió el hecho delante de las cámaras de seguridad, que incluso miró y saludó para quedar registrado.

La tranquilidad del barrio El Manzanar de Cipolletti se vio alterada en un primer momento con la llegada de un taxi. Esto permitió que una mujer mire inmediatamente por la ventana y vio como el que se bajaba del auto era el ex de su vecina de enfrente. Conociendo de la situación de violencia de género que sufre, decidió estar alerta ante cualquier agresión.

El hombre con absoluta impunidad comenzó a rociar el auto con algún líquido. Luego cruzó de vereda y saludó a la cámara de la vecina. Después de unos 10 minutos, el atacante regresó hacia el vehículo, lo cubrió con papeles y sacó un encendedor. Pero el fuego no alcanzo a prender los papales y después de varios intentos, buscó escombros que los arrojó con sobre el capot y un espejo.

Al ver en vivo por las cámaras de seguridad, la vecina de la víctima llamó a la policía. En el reloj del sistema de video quedó registrada la hora del ataque a la 1 de la mañana, sin embargo el movil de la Comisaría 4 llegó recién a las 3, Es obvio que el agresor ya no estaba.

Del hecho tomó conocimiento el Ministerio Público y la fiscal Rocío Guiñazú comenzó con la investigación del hecho. Como el auto no alcanzó a incendiarse, el ataque quedará como tentativa. Según los vecinos, el hombre tiene varias denuncias por agresiones hacia su ex mujer y hasta tiene prohibido acercarse al domicilio, orden que claramente no cumple.