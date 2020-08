La familia de Facundo denuncia una obviedad: "el cuerpo fue plantado"

Uno de los abogados de la madre de Facundo Astudillo, el muchacho desaparecido desde el 30 de abril, dijo hoy que "no queda duda" que el cuerpo hallado ayer cerca de Villarino "fue plantado", y sostuvo que "hay una asociación ilícita que sigue operando para encubrir esto".



"Es un cuerpo que está en un lugar que es un salitral, un humedal de agua salada, boca abajo, no es un lugar profundo, nadie se puede morir o suicidar de esa manera, para que esté ahí alguien lo tiene que haber puesto", aseguró esta mañana el letrado Leandro Aparicio en diálogo con C5N.



"Es lo más inhóspito que puede haber, no hay nada, no hay nadie que tenga un campo o una quinta ahí, nadie puede caminar por ahí voluntariamente", sostuvo el letrado.



Aparicio detalló también que el cadáver está "esqueletizado" ya que es "un lugar donde el mar y el continente se funden, y cuando el agua baja es todo sal, que hace que se vaya momificando", por lo cual "no hay rastros visibles para decir si es Facundo" u otra persona.



"Va a intervenir el Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha trabajado en muchos lugares, y va a poder determinar cómo llegó ese cuerpo ahí y qué signos son relevantes para la investigación", remarcó.



El abogado consideró que la aparición del cuerpo "obedece a la presión" ejercida por Cristina Castro, la madre de Facundo, y que "lo pusieron con el fin determinado de sacarlo de un contexto complicado para la situación de la Policía".