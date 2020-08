Caso Fernando Báez Sosa: “Le pegó, no sé cuántas patadas"

“Le pegó, no sé cuántas patadas en la cabeza”: el audio que delata a uno de los rugbiers tras el crimen en Villa Gesell en enero pasado. Salió a la luz un nuevo audio de WhatsApp que complica más aún a Máximo Thomsen de 20 años, uno de los rugbiers acusados de matar a golpes a Fernando Báez Sosa.

La nota de voz es correspondiente a las horas posteriores al crimen. Ahora, la Justicia quiere saber de primera mano qué pueden aportar los testigos.

María Graciela Osorio y Silvino Báez, junto a los abogados del equipo de Fernando Burlando, que los representan, solicitaron distintas medidas de prueba a la fiscalía, entre las cuales insisten con la identificación de “Pipo”, un joven que en distintos momentos aparece junto a los imputados en una selfie (en el que festejan haber cometido el crimen) con parte del grupo y luego ingresando a un local de comida rápida.

Durante este jueves y viernes, la fiscal Verónica Zamboni les tomará declaración testimonial, vía videollamada, a quienes en el grupo de WhatsApp los peritos de la Policía Federal identificaron como Juani Neme, Aldi Cairmer, Alejo Arce y Dory, novia de Juan Pedro Guarino, uno de los imputados excarcelados.

Quien habla del ataque de Máximo Thomsen, a quien apodan “Machu”, es Juani: “Estaban en Le Brique y un chabón, no sé si el que murió o uno del grupo, se le hizo el lindo a Chano Pertossi, no sé si lo conocés. Se pegaron ahí, lo sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba la Gendarmería ahí, no hicieron nada. Cuando se fue de Gendarmería se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo (Comelli) lo tiró al piso al chabón y Machu le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató”, se escucha en el audio publicado por Clarín.