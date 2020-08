Narcos se protegían tras una reja con cinco candados

Tres kioscos narco, dedicados a la venta de drogas al menudeo, fueron allanados este viernes en la ciudad de Cutral Co y cuatro personas fueron detenidas. Para entrar a uno de ellos, la Policía tuvo que apelar a un vehículo con malacate para derribar la reja asegurada con cinco candados que convertía el lugar en una verdadera fortaleza.

Los procedimientos los realizó personal de la división Antinarcóticos en domicilios del barrio 450 Viviendas de la comarca petrolera en horas de la noche del viernes.

Se informó que la investigación estuvo a cargo del personal de la Brigada de la ciudad de Cutral Co, “certificando y estableciendo movimientos compatibles con la comercialización de sustancias estupefacientes en el domicilio ubicado en barrio ex 450 viviendas de Cutral Co. Así mismo, se logró determinar que afuera de uno de los departamentos que se ubican en este barrio, por calle San Luis, a plena luz del día y sin reparo alguno, se realizaba la venta menudeo en las demás viviendas, en la modalidad delivery en automóviles y motocicletas, cometidos por personas de distinto sexo y edades”.

Se agregó que el bunker “contaba con rejas de seguridad muy bien elaboradas para proteger el perímetro, pero que no fueron suficiente, gracias a las herramientas con las que cuenta la Policía provincial para este tipo de ingresos. Con la utilización de un vehículo con linga, el personal policial pudo derribar las rejas que contaban con un total de cinco candados, que intentaban retardar el ingreso”.

También se supo que fueron secuestradas varias dosis de cocaína ya ensobradas y listas para su venta, unos 25 mil pesos, varios teléfonos celulares, pastillas de clonazepán y 100 gramos de creatina para el estiramiento de la droga.

En total fueron detenidas cuatro personas que fueron puestas a disposición de la Justicia Federal.