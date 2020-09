Mérgola fue declarado culpable de un asesinato atroz

Un tribunal colegiado declaró “culpable” a Maximiliano Mérgola por el brutal asesinato de Ernesto Daniel Rodríguez, ocurrido en la madrugada del 9 de julio del año pasado en Neuquén capital, y del intento de robo a un mercado que cometió minutos más tarde. Los jueces emitieron este viernes el veredicto por unanimidad. Derrumbaron la hipótesis de un homicidio por una posible “legítima defensa” esgrimida por el imputado quien, brevemente y por primera vez en la causa, dijo: “me defendí de una puñalada; no lo quise matar, pero se me nubló todo y no me acuerdo más nada, porque había tomado pastillas y alcohol”. La fiscalía también había descartado previamente esa teoría al solicitar un veredicto de culpabilidad.

El juicio se desarrolló en tres jornadas por las que pasaron 15 testigos, entre policías y peritos en Criminalística y forense.

Fernando Zvilling fue el juez que dio a conocer el veredicto, al que suscribieron Mauricio Zabala y Estefanía Sauli (de manera remota).

El tribunal hizo suya la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscal María Eugenia Titanti en base a la prueba científica colectada en el escenario del crimen –la esquina de Santa Cruz casi Montevideo- las pericias a las prendas de Mérgola, los estudios toxicológios y el resultado de la autopsia.

Debido a que no estuvo en discusión la autoría del crimen –Mérgola se los contó a su padre y a un amigo el día que fue detenido, y en la audiencia admitió que “no lo quiso matar”-, la argumentación giró en torno de si existió una agresión previa y si ello derivó en una “legítima defensa” o en un “exceso” en la legítima defensa. Y para ello, el tribunal apuntó a varias cuestiones que derribaron esa teoría de la defensa:

*En primer lugar, en la vereda de tierra húmeda no se encontraron huellas de pisadas que indiquen que pudo haber existido una pelea.

*El cuchillo con el que Mérgola dijo haber sido atacado no tenía huellas dactilares de Rodríguez ni en la hoja ni en el mango y sí poseía manchas de sangre por goteo, lo que indica que ese cuchillo estaba tirado en la vereda, pero no fue usado.

*El estudio toxicológico a Mérgola concluyó con que no había consumido ni pastillas ni alcohol.

*En cambio el análisis a la víctima arrojó que presentaba 4,9 gramos de alcohol por litro de sangre, con lo que estaba “incapacitado” de ejercer algún ataque y menos aún una defensa. “En una persona no acostumbrada a beber, ese grado de alcoholemia lo llevaría a un coma alcohólico”, afirmó una perito.

*Mérgola no presentaba lesiones en su cuerpo provocadas por alguna pelea.

*El buzo color blanco, el pantalón negro, las zapatillas y un short blanco que tenía colocado Mérgola, tenían manchas de sangre únicamente de Rodríguez.

*A las 6:17 fue detenido en flagrancia robando un mercado en Bahía Blanca al 800 con esa misma ropa.

Y aun cuando hubiese existido una agresión previa de Rodríguez, Mérgola lo golpeó tres veces en el cráneo con un trozo de concreto que pesa 13 kilos, por lo que “la brutalidad y la intensidad del ataque, queda fuera de lo requerido para justificar una legítima defensa”, afirmó Zvilling.

Las últimas palabras

Maximiliano Mérgola, asistido por su abogado Elio García, accedió a pronunciar unas breves palabras. Fue su única declaración desde el día en que fue detenido.

Dijo que “esa noche salí a comprar y cuando volví me crucé con esta persona (por Rodríguez). Me agredió con un cuchillo, me tiró unas puñaladas y me defendí; pero no lo quise matar, se me nubló todo y ahí me fui. Había tomado pastillas y alcohol y por eso no me acuerdo más de nada”. Y se negó a responder preguntas.

Tras ser declarado culpable, Mérgola volvió a hablar para decir que “todos los testigos fueron comprados”.

Su madre, quien presenció esta última audiencia en la sala de juicio, increpó al tribunal luego del veredicto. “Por algo lo mató”, gritó.