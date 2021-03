La esposaron por priorizar una emergencia en vez de a un femicida

Esposaron a una enfermera por atender una emergencia en lugar de extraerle sangre a un preso. Ocurrió el domingo por la noche en la localidad bonaerense de Longchamps. La liberaron debido a la intervención de la directora del centro de salud.

Claudia trabaja en la Unidad de Pronta Atención número 5 (UPA), en Longchamps, fue esposada por una oficial de la Policía por negarse a realizar una extracción de sangre a un detenido en medio de una emergencia. El momento en que la mujer pedía que le sacaran las esposas quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente.

La enfermera, ante la llegada de un “código rojo”: un infarto, corre por el pasillo y fue entonces cuando una oficial de la fuerza le impidió continuar con su trabajo y le colocó las esposas que, según señalaron, tenía el detenido, Francisco Corvalán.

A través de las imágenes se ve la actitud de la mujer policía que le colocó las esposas del mismo detenido a la enfermera, impidiéndole asistir al otro paciente, todo ante la mirada atónita de los demás profesionales y pacientes. Entre los gritos desesperados de la enfermera que no podía creer lo que le estaba pasando.

Desde la Policía defendieron su accionar al asegurar que la profesional los había recibido “de forma agresiva y se habría abalanzado sobre la efectiva”. Además, aseguraron que la mujer se había negado a realizar los exámenes de sangre y orina indicados porque reclamaba que la fuerza de seguridad le proveyera el material necesario para las tareas."Me topé con la situación cuando me dirigía a atender a mi paciente. Ahí me increpó la policía preguntándome qué me pensaba yo, me dijo que tenía que hacer lo que ella me decía. Me trató muy mal. Entonces le dije que tenía que atender una emergencia y que además nuestro trabajo no es hacer extracciones, porque no somos extraccionistas. No hay en la UPA”, detalló la mujer en TN.

“Cuando terminé de decirle eso, me fui rápido a ver al paciente que, con el interrogatorio veo que no podía perder tiempo, porque para mí era un infarto, entonces me lo llevé con código rojo. Después lo descartaron. Cuando salí, me estaba esperando escondida la oficial y me tomó de atrás. Yo pensé que eran como diez personas pero era ella sola. Le sacó las esposa al preso y me las puso a mí. Me quiso poner la dos, pero como yo luchaba, me puso solo la derecha”, indicó Claudia.

La mujer se mostró consternada por la situación que vivió en las últimas horas e incluso contó que sufrió una suba de presión. “Me shockeó, no sabía lo que estaba pasando. El paciente estaba sentado al lado del preso, que no se fue porque no quiso”.

“Ayer estuve todo el día en la clínica internada haciéndome un chequeo general porque tengo problemas cardíacos e hipertensión. A mi compañera también la quisieron esposar e incluso pidió refuerzos para que nos llevaran a la comisaría. Después fuimos enseguida a hacer la denuncia correspondiente”, aseguró. Además, explicó que le dieron cinco días de reposo.

Hasta el momento se conocen ambas versiones contrapuestas y la enfermera realizó una denuncia por abuso de autoridad. En el caso interviene la UFI 4 de Lomas de Zamora.