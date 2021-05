"Hay que esperar que el corazón deje de latir": Antonio está en coma

Antonio, más conocido con el "Tata" del Barrio Islas Malvinas está internado en el Hospital regional Castro Rendón y se encuentra en coma farmacológico, los médicos y familiares "esperan lo peor". Fue atacado brutalmente por una joven y un joven que ingresaron a su vivienda para robarle la jubilación el pasado sábado por la tarde.

El abuelo de 97 años se resistió ya que esos 8000 mil pesos "era lo único que tenía", sin embargo los delincuentes, con saña lo golpearon brutalmente le fracturaron la mandíbula, la nariz, un ojo, y las fuertes patadas en la cabeza le generaron una grave hemorragia. No lo pueden operar por su edad.

El brutal ataque del que fue víctima "El Tata" ocurrió en su casa ubicada en la esquina de Batilana y Antártida Argentina.

La víctima conocía a los ladrones, eran vecinos del barrio. Antes de ser derivado el hospital dio su nombres a sus nietas quiénes inmediatamente dieron aviso a la policía. Ambos fueron detenidos, sin embargo a las pocas horas, ya por la noche del domingo fueron liberados. La Fiscalía de Robos y Hurtos los acusó por robo simple y tras la audiencia quedaron en libertad supeditada a la causa.

"Entro en coma lo están medicando y los médicos ya nos dijeron que hay que esperar que el corazón deje de latir", sostuvo Romina, nieta de Antonio en diálogo con el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias. Asimismo, contó que este martes junto a vecinos y familiares marcharon hacia el Ministerio Público Fiscal (MPF) y fueron recibido por la fiscal del caso. "La verdad que pudimos avanzar bastante, mucho no podemos decir para no entorpecer la causa, pero esperamos pronto haya novedades y estas ratas no estén libres como si nada", agregó Romina.