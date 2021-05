Delincuentes buscaban plata y se llevaron fiambres y un vino

En media hora, tres hombres ingresaron a un departamento, revolvieron placares y cajones del lugar buscando dinero y objetos de valor. El hecho sucedió el jueves alrededor de las 16 horas en un complejo de 14 departamentos ubicados en calle Chacabuco entre San Martín y Villegas, en el centro de Roca

“No sabemos por dónde entraron, porque la puerta no estaba violentada, creemos que la abrieron con una tarjeta o algo así, porque no tenía llave y salieron por el portón de acceso al edificio aprovechando cuando otro vecino salía”, manifestó la damnificada

“Eran 3 hombres de entre 30 y 45 años aproximadamente que se movilizaron en un auto gris. Tenían preparada una mochila mía de acampar con una cámara y un ukelele y no sé por qué no lo llevaron. Buscaban plata evidentemente. Hasta el freezer revisaron y se llevaron carnes, fiambres y un vino, de los tres que tenía eligieron el más caro. No eran improvisados “, agregó

“Cuando salí de casa me los crucé, me saludó uno de ellos. Me vio salir y se metió en mi departamento. Salí una media hora y revolvieron todo muy rápido. La policía me dijo que no tenían denuncias similares en esta zona”, concluyó indignada.