Antonio había ayudado en varias oportunidades a sus asesinos

La peor noticia les llegó este miércoles pasadas las 22 horas a la familia de Antonio "Tata" Martínez. Estaba internado desde el pasado sábado 8 de mayo luego de ser molido a golpes por Franco Puentes y Ayelén Antiñir de 27 años que ingresaron a la casa del abuelo para robarle 8.000 pesos, su jubilación. Estaba en coma en el hospital regional Castro Rendón. Su cuerpo no resistió más y luego de casi dos semanas de agonía, falleció.

"Estaba internado en el 4to piso del nosocomio y a las 22 horas los médicos le dan la lamentable noticia a la familia. Inmediatamente me comunico con la fiscal del equipo de robos, Soledad Rangone, y también hable con la fiscal de homicidio, María Eugenia Titanti", sostuvo en diálogo con el Noticiero Central 24/7 Noticias, el abogado de la familia, Gustavo Lucero.

En las próximas horas se espera que se realice la autopsia correspondiente en el cuerpo del abuelo de 97 años: "Después, con toda la información recabada nos reuniremos con la fiscal para ver que tipos de cargos le corresponde ahora a Franco Puentes y Ayelén Antiñir", agregó Lucero, teniendo en cuenta que la semana pasada le formularon (por segunda vez) cargos por robo y lesiones, algo que ahora, cambia rotundamente teniendo en cuenta que se trata de un homicidio. "A partir de allí, nos juntaremos con el Juez de garantía para poder resolver el futuro penal que le debe recaer a esta pareja de delincuentes. Creemos que el próximo lunes habrá otra audiencia", sentenció el letrado.

Dependiendo que cargos les imputen a los asesinos, en ellos, puede recaer una pena perpetua si se define que es un homicidio calificado. Asimismo cabe remarcar que ahora, Antiñir y Puentes cumplen con la prisión preventiva de seis meses.

"Estos delincuentes lo conocían, Antonio en varias oportunidades los ayudó, teniendo en cuenta que vivían por lo general en situación de calle, les hizo muchos favores. No les importó nada, lo mataron por 8000 mil pesos"

A pocas horas de la muerte de su abuelo, María, su nieta que vivía con el Tata, mostró su dolor en las redes y junto a una foto despidió a su abuelo: "Mí viejito no te imaginas el vacío y dolor vas a dejar con tu partida voy a estar eterna mentó agradecida a voz. X lo que has echo x nosotros , te voy a extrañar banda mí tata.. y justicia vamos a hacer por tu voz y esto así no va a quedar".