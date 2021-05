Murió el "Tata", el abuelito golpeado salvajemente

La peor noticia llegó este miércoles a la noche, Antonio "Tata" Martínez falleció en una cama de terapia intensiva en el Hospital Castro Rendón. Estaba internado desde el pasado sábado 8 de mayo luego de ser molido a golpes por Franco Puentes y Ayelén Antiñir de 27 años que ingresaron a la casa del abuelo para robarle 8000 mil pesos, su jubilación. Estaba en coma, su cuerpo no resistió más y murió en la noche de este miércoles.

María, su nieta que vivía con el Tata de 97 años, mostró su dolor en las redes y junto a una foto despidió a su abuelo: "Mí viejito no te imaginas el vacío y dolor vas a dejar con tu partida voy a estar eterna mentó agradecida a voz. X lo que has echo x nosotros , te voy a extrañar banda mí tata.. y justicia vamos aser x voz y esto así no va a quedar". (sic)

Durante una audiencia realizada el jueves 13 la fiscal del caso Soledad Rangone y el asistente letrado Gastón Medina agravaron la acusación contra Puentes y Antiñir. A partir de un informe médico, se constató que "El Tata" sufrió lesiones de gravedad, por lo que desde el Ministerio Público Fiscal se ampliaron los cargos y se solicitó que, para resguardar el proceso, permanezcan detenidos en prisión preventiva.

La fiscal Rangone pidió a la jueza que fije la prisión preventiva por el plazo de seis meses y argumentó que en el caso se dan los dos presupuestos previstos por la legislación: peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Consideró que debido a que la acusación se agravó, el hombre y la mujer podrían no presentarse ante la justicia y, además, podrían amedrentar a testigos del caso. Ahora, todo cambio y se espera que le reformulen los cargos a los asesinos.

El viernes 7 de mayo, aproximadamente a las 17 horas, Anotinio de 97 años, había llegado a su casa acompañado de su nieta María que luego se retiró del lugar. En ese momento fue sorprendido por las dos personas acusadas, quienes ingresaron a la vivienda, lo golpearon, le sustrajeron 8000 pesos, un parlante portátil y una mochila y escaparon.