"La inseguridad no es ocasional", dijo un comerciante

Las cinco cuadras que separan la comisaría 18 del barrio Gran Neuquén no pone en riesgo el accionar de los delincuentes que pululan por la zona de Rosario y Novella. Hubo infinidad de robos y hurtos y cruentos episodios de sangre.

Mejorinformado.com mostró, en otra nota, cómo en muy pocos minutos, casi sin esfuerzo y a la vista de mucha gente, un muchacho se llevó una motocicleta, de la vereda de un minimercado.

Adrián, el hijo de la propietaria del comercio, no solamente se refirió a este episodio que le tocó vivir a una empleada del negocio, sino que se remontó algún tiempo atrás para dejar en claro que la inseguridad no es ocasional. Y que la actuación de la Policía no es la que esperan.

Dijo, en diálogo con Mitre Patagonia, que el robo de la moto ocurrió a las ocho menos cuarto de la tarde. “La moto era de una empleada del negocio. Las cámaras (que registraron el robo) son nuestras. Las coloqué porque a principio de año nos habían forzado una ventana, pero como les costó entrar porque la reja está soldada, abrieron la ventana y se llevaron budines y pan dulces que tenían a mano”.

-¿Qué respuesta han tenido de la Policía?, le preguntó el periodista.

-A pocas cuadras está la comisaría 18. Hasta ahora no vino ningún efectivo policial. Ayer (por el lunes) la empleada me pidió el video a pedido de la Policía para hacer la denuncia”.

Novella y Rosario es una esquina muy transitada “no sé si es peligrosa”, dijo Adrián, aunque sí señaló que son muy frecuentes los incidentes de tránsito. El domingo un motociclista fue embestido por un auto. Otro hecho similar se registró este lunes.

-¿Pudieron identificar al autor del robo? ¿es de la zona?, interrogó el periodista.

-Se dificulta su identificación porque usaba barbijo. Una clienta que bajó del colectivo vio al muchacho cuando fue a forcejear con la moto. Ella manoteó su cartera y hoy nos dijo que es del barrio. Lo vio que se cayó cuando bajó del colectivo, respondió.

