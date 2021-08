Irá preso 10 años por violar a dos nenas

Un hombre fue condenado a una pena de 10 años por violar a dos menores de edad en Cutral Co. A pesar de que la condena fue impuesta hace algunos días, todavía no comienza a cumplirla porque la sentencia aún no quedó firme.

El proceso judicial todavía está abierto, ya que la defensa tiene la posibilidad de impugnar la condena. Cuando quede firme comenzará a cumplir con su sentencia. El hombre, identificado con las iniciales R.E., fue acusado por el abuso sexual de una niña entre los años 2007 y 2009 mientras que la segunda denuncia fue por un abuso entre marzo y agosto de 2020.

Noticias Relacionadas El juicio por abuso sexual infantil más antiguo, en el Chaco

Asimismo, la defensa presentó cinco testigos a favor del abusador, pero luego de la primera entrevista de la fiscal Marisa Czajka, la defensa desistió de presentar más testigos. Este es uno de los casos que generó una protesta de familiares auto convocados frente al edificio judicial.