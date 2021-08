Hubo fiesta con 300 jóvenes en el patio de una casa

En el video se observa cómo una multitud amontonada estaba de fiesta, el sábado por la noche, en el patio delantero de una vivienda, en el barrio Valentina Sur de la ciudad de Neuquén.

Si bien la ciudad amplió horarios y actividades en el marco de los cuidados y restricciones para evitar la propagación del Coronavirus, las fiestas y reuniones de este tipo no están habilitadas.

Desde Policía provincial informaron que vecinos comenzaron a llamar denunciando la fiesta, alrededor de las 3:00 AM a la comisaría N° 44 de Valentina Sur. Los móviles policiales se acercaron al lugar, y constataron que se trataba de una vivienda particular y pidieron ubicar al propietario. Se informó que no estaba habilitada dicha actividad, "y los jóvenes hicieron caso y se retiraron".

Se desactivó la fiesta y no hubo detenidos. Se envió el expediente para que intervenga la fiscalía, concluyeron

En el VIDEO se observa como los asistentes chiflan y silban todos amontonados.

La norma vigente indica que la organización de este tipo de actividades no autorizadas será perseguida y penada con una multa, que oscila entre los 15 mil y los 182 mil pesos, y que debe afrontarse de manera solidaria por todos los organizadores. Hay casos, también, en que las multas recaen en el propietario del inmueble.

El delito más grave con penas de prisión en estas causas por fiestas clandestinas se penaliza a través del artículo 205 del Código Penal de la Nación que estipula que "será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia". Pese a esto, las decisiones del Poder Judicial con los eventos clandestinos quedan en multas, no llegan ni a un procesamiento ni a una causa abierta y menos a generar antecedentes penales.

