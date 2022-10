Remar: Confirmaron que la Justicia se llevó dos chicas

La Justicia Federal, a través de Gendarmería allanó varias sedes de la fundación benéfica Remar, en Fernández Oro y en Neuquén. Se pudo confirmar que dos jóvenes que estaban internadas fueron puestas a resguardo y ya están a disposición de la SENAF, que analizará los casos; mientras el Juez Hugo Greca continúa con la investigación que desató los procedimientos de manera simultánea, originada en una denuncia de trata de personas.

La información publicada por Mejor Informado ayer fue confirmada por las propias autoridades de Remar en Fernández Oro. La esposa del director a cargo, Ruth Roco reconoció en declaraciones periodísticas que existió una denuncia de trata de personas y que dos chicas que estaban internadas fueron rescatadas del lugar.

Se llevaron a dos chicas que yo tenía acá en casa

"No sabemos de quién es, pero supuestamente es por trata de personas", explicó en declaraciones al noticiero de Somos El Valle. Sin embargo a la hora de hablar de lo sucedido durante los allanamientos, la mujer manifestó que "no buscaban a nadie en particular". Luego ratificó que "se llevaron a dos chicas que yo tenía acá en casa", en el Hogar de Mujeres a metros del destacamento policial del Puente 83.

Roco explicó que una la "había traído una asistente social de Huergo, que estaba en la calle y había tenido problemas con su mamá. La teníamos acá hace como cuatro meses. Y después había otra chica que estaba por cumplir tres meses, que ingresó voluntariamente, de hecho vino con su hermana, y se fue ayer".

Informó que la casa de varones sigue funcionando y la de mujeres no, porque se fueron las dos chicas que estaban alojadas allí. Además, prometió que "vamos a tomar medidas sobre esto, porque es un situación muy grave la denuncia".

Con respecto a los allanamientos, se confirmó que se realizaron por orden del Juzgado Federal de Roca en la casa de la ex bodega Croceri a la vera de la ruta Provincial 65, en otra propiedad de Remar en Fernández Oro, sobre la calle Astete y el restante fue en Neuquén, en una mueblería o casa de compra y venta que tiene Remar sobre la calle Antártida Argentina, a la vuelta de la sede que se encuentra en Combate de San Lorenzo.