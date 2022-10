¿A qué se dedica la fundación allanada por trata de personas?

Los pibes y pibas de Remar tienen un discurso muy claro cada vez que golpean la puerta de una casa para vender alguno de los artículos que producen para juntar fondos. En todos los casos se presentan de manera muy educada, llevan chalecos rojos o verdes o amarillos y empiezan el speech contando los inicio de la fundación en España allá por principios de los 80s, que Remar es una institución sin fines de lucro. Pero no dicen nada de las múltiples actividades que realizan para recaudar dinero a través de los voluntarios, que deben pagar sus gastos de albergue y comida.

La actividad que expone Remar es absolutamente noble, se trata de una fundación que asiste personas en situación de calle o con problemas de adicción, o víctimas de violencia de género con sus pequeños hijos. Pero esto no esta supervisado por ningún profesional de la salud, ya que desde la misma institución se jactan que no tienen psicólogos para tratar las personas que son aceptadas, sino que todo se trata de una cuestión de fe.

Cada una de las más de 30 casas que tiene Remar en Argentina y las 20 granjas son supervisadas por pastores, quienes en base a un estricto régimen laboral y la permanente lectura de la palabra de Dios logran correr del eje de atracción de los internos. Pero el hospedaje y comida no son gratis, sino que de acuerdo a la etapa del tratamiento deben cumplir diversas actividades para poder generar dinero para la institución.

Pero esto no es todo, reciben donaciones de distintos comercios y organizan grandes ferias, como también una vez al año se hace la ofrenda del oro, en la que sus seguidores deben entregar algún objeto de ese metal que sirve para financiar los importantes costos que demanda mantener la fundación.

En Argentina no existen datos oficiales, pero en España, esta fundación genera unos 8 millones de euros en venta de productos que recibe como donaciones. En Uruguay, hace años se conoció el escándalo denominado Cortefiel, una empresa textil que seducida por la propaganda de Remar y de la iglesia evangélica Cuerpo de Cristo, colaboraba con prendas nuevas, lotes que luego se vendían en tiendas de ese país.

En Argentina circula información en distintas redes sociales, y algunas causas llegaron a la Justicia, como el caso de Nadia Ayelén Robidu, una joven de General Pico que se internó de manera voluntaria en la casa de la Remar en Río Cuarto. Ella tenía 22 años y muchos problemas de adicción, pero debió ser rescatada junto con su beba por la Justicia Federal luego de que la familia realizara una denuncia por trata.

En el procedimiento se detectó las condiciones inhumanas a la que estaba sometida en una quinta para mujeres con sus hijos. El pastor Pedro Gómez y su mujer Maite Varela, ambos españoles, fueron procesados por sometimiento a la esclavitud y a la servidumbre. Ante el juez la víctima declaró que promocionaban una organización gratuita, "pero lo primero que hicieron cuando llegué a Río Cuarto fue preguntarme cuántos ingresos tenía", y explicó que los responsables del centro administran el dinero que las internas reciben por asignaciones o pensiones.

En la región, Remar tiene sede en Neuquén y en Fernández Oro, que fueron allanadas ayer por una denuncia por sometimiento a la esclavitud y a la prostitución de una joven de 20 años, a la que Gendarmería logró rescatar. También hubo procedimientos en la capital neuquina, donde también pusieron a resguardo a otra mujer.

Según las prácticas de Remar, el trabajo extremo al que son sometidos las personas internadas, el régimen piramidal en el que la palabra del superior no se discute y el permanente relato de la palabra de Dios son los elementos usados para el tratamiento, que no tiene ningún tipo de control ni seguimiento médico. Es más, muchos profesionales aseguran que los pacientes no dejas sus adicciones, sino que cambian las drogas por el fanatismo por la biblia.