Hacía “willy” con su moto, chocó y mató a una abuelita

Una mujer de 71 años falleció luego de ser embestida por un joven de 19 años que hacía “willy” con su moto. El hecho fatal tuvo lugar en la ciudad de La Plata. Según informaron medios locales, Olga Noemí Borda estaba internada en el Hospital Alejandro Korn con traumatismo de cráneo grave. Luchó por su vida, y pese al gran esfuerzo médico en las últimas horas, se descompensó y falleció.

Según los testigos, Jonas Toledo circulaba "en una moto sin patente, Honda Titán, a gran velocidad y haciendo ``willy``", en la esquina de 66 y 145, en Los Hornos. Por su parte, la mujer, que también circulaba en una moto, había salido a hacer compras. Sin embargo, mientras ella circulaba, el joven la chocó de lleno y ella cayó al piso.

Los vecinos la auxiliaron rápidamente hasta que llegó al lugar una ambulancia que la trasladó al Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, ingresando con un traumatismo de cráneo y un edema cerebral. Si bien los médicos lograron estabilizarla, en las últimas horas se descompensó y murió.

“No me cabe en la cabeza lo que pasó: saliste de hacer mandados y no volviste más”, sostuvo Analía, su sobrina en redes sociales. No obstante, junto a su familia realizarán este viernes una marcha para exigir Justicia. La causa quedó a cargo de la Unidad Funciona del Instrucción N°14 y el joven quedó imputado por homicidio culposo.