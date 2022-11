Fuerte accidente en Plottier cortó el tránsito en la exruta 22

Un fuerte choque tuvo lugar este sábado al mediodía entre una camioneta y un auto, en la exruta 22 y su intersección con la calle Zabaleta, en la ciudad de Plottier. Como consecuencia, el tránsito en ese sector debió ser interrumpido, mientras que personal policial y de bomberos se encuentran trabajando en el lugar.

Si bien la mecánica del siniestro aún está siendo investigada, se pudo confirmar la participación de una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Citroen Picasso, que en la intersección entre la exruta 22 y la calle Zabaleta, impactaron violentamente.

Según trascendió, el auto se llevó la peor parte, ya que se debieron retirar sus puertas para liberar a los ocupantes. No obstante, todavía no se ha informado de manera oficial si se registraron heridos o no.

Finalmente, producto del accidente y para facilitar el trabajo de los equipos de rescate, el tránsito por ese sector fue interrumpido.