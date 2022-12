Joven neuquina desaparecida, la familia sospecha de su ex

Gabriela Parra, este lunes al mediodía fue a un chequeo médico a la salita del barrio Almafuerte de la ciudad de Neuquén, salió de allí y hasta el momento no sabe nada de su paradero. Su familia apunta directamente a su ex pareja. "Tememos ya hace tiempo que su ex pareja la persigue y la amenaza, a pesar de las restricciones de acercamiento que le impuso la Justicia", sostuvo su cuñada.

La joven de 29 años, es madre de cinco pequeños, "pasan las horas, no tenemos novedades y estamos muy asustados, porque su ex hace tiempo que la persigue y hasta la atropelló con el auto y le hizo perder un embarazo", afirmó Carla.

En las redes sociales se viralizó rápidamente su búsqueda: "Mi cuñada Gabi Nati Sole Parra desapareció -lunes- hoy al medio día, la última vez que la vieron fue en la salita de ``almafuerte´´ por favor agradecería la difusión, ella sufre acoso y violencia por su ex pareja la cual le dieron un botón antipánico, y ya ha tenido varias denuncias hechas y también tiene restricciones. Lamentablemente la policía no hace nada!!Tenemos miedo de que le haya pasado algo malo!!! Agradecería la difusión Dejo número de teléfono para cualquier información", reza la publicación de su cuñada.

La denuncia ya fue radicada en la Comisaría. Gabriela es delgada, tiene el pelo de color marrón, de tez blanca con pecas. Ante cualquier información se pueden comunicar al 2996212783 o la comisaría más cercana.