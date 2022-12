VIDEO: Tremendo choque en cadena en Ruta 7; siete autos involucrados

La jornada de este martes comenzó movida en la región. Un nuevo accidente de tránsito tuvo lugar en Avenida Alfonsín, en hora pico. El choque en cadena tuvo como protagonistas a siete vehículos, que circulaban mano a la ciudad de Centenario.

Pasadas las 8 de la mañana, por motivos que aún no fueron detallados oficialmente, un choque en cadena ocasionó daños materiales en varios vehículos, malestar y caos por doquier en la ex Ruta Provincial Nº7. Según informaron algunos testigos a la redacción de MI: "Un control de tránsito, ubicado en el lugar ´´equivocado´´, hizo que los autos que venían a una velocidad alta, pero prudente para la ruta no llegaran a frenar".

Además, agregó que no es la primera vez que sucede.