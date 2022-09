Ataque de celos: le tiró del pelo, la ahorcó y la pateó, en plena calle

Un nuevo hecho de violencia de género tuvo lugar en el centro de Villa La Angostura. Una joven de 21 años denunció en la Comisaría de la Mujer que su ex pareja le propinó una feroz paliza en plena vía pública. "Mi ex estaba enojado porque el fin de semana había salido a bailar", relató la joven a un medio local.

La víctima, mantuvo una relación con él durante un año y medio, y cortó hace unos 4 meses: “Hoy me citó a las 14:30 en la garita que está ubicada frente al Centro de Convenciones para hablar. Estábamos charlando y me empezó a preguntar con quién bailé en el boliche. Yo no respondí y él comenzó a insistir. De repente me agarró el brazo y me empezó a golpear”, contó la joven a Diario Andino.

No todo termino allí; le tiró del pelo, la ahorcó y le propinó patadas: “La gente pasaba y miraba, y afortunadamente alguien dio aviso a la policía que llegó de inmediato, justo cuando me estaba pegando. Los agentes lo agarraron y lo subieron la móvil”, indicó. La muchacha fue trasladada en otro patrullero hasta el hospital local.

Asimismo, agregó que una agente de la policía la asistió y la acompañó en la guardia: "Una vez en el hospital me revisaron y me extendieron un certificado médico que luego le entregué a la policía en el momento en que radiqué la denuncia".

Con respecto a la brutal golpiza que le propinó, la joven presentaba hematomas, escoriaciones y distintas partes del cuerpo, rostro y cuello.

Por último, la víctima contó que no fue la primera vez que sufrió este tipo de hechos, tanto durante toda la relación, como también luego de la ruptura. "Vivo con mucho miedo, tengo miedo que me me siga atacando", sostuvo.