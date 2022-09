Qué se sabe sobre los adolescentes desaparecidos de Loncopué

Esta semana se volvió a realizar una marcha en la localidad neuquina de Loncopué, donde la comunidad sigue conmocionada por la desaparición de Azul Flores y Marcos Olivares, quienes fueron vistos por última vez hace cinco días. Amigos, familiares y vecinos reclamaron en la Comisaría 26 de esa localidad para exigir respuestas. En las últimas horas, aparecieron imágenes de ambos adolescentes y se pudo constatar que se fueron del pueblo sin documentación e hicieron dedo en la ruta. La investigación se centra en la Ciudad de Neuquén, aunque no se descartan otras localidades de alrededores.

La madre de Azul, Anahí, dialogó con AM550 y CN24/7 y contó la angustia que atraviesa ella y su familia. "Mi hija se conoció con Marcos dentro de un grupo de amigos, en una casa. No sabemos si son pareja o amigos. Mi hija decía que eran amigos, pero no sé de qué forma se fueron. No creo que haya una razón para irse. No entiendo por qué lo hizo", afirmó la mamá de la chica de 13 años.

A su vez, el jefe de División de Búsquedas de Personas, César Júarez, también habló con AM550 y expresó que "no descartamos ninguna hipótesis. Lo último que sabemos es que tenían entre 20 y 30 mil pesos cuando se fueron de Loncopúe y que tienen familiares en la capital neuquina. Tenemos claro que esto no se trata de una desaparición forzada".

La imagen difundida de ambos adolescentes permitió obtener el testimonio de un hombre que dijo llevar a una pareja a dedo, con destino hacia Las Lajas ese mismo jueves y que cree que eran Azul y Marcos. Este hombre mencionó que los chicos le expresaron la idea de llegar a Mendoza, donde vive la madre de Marcos pero primero, iban a pasar por la capital neuquina. Mientras tanto, se siguen analizando datos de las cámaras de seguridad de varias localidades.

