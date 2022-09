Marcha y reclamos por los adolescentes desaparecidos en Loncopué

Se realizó una nueva marcha en Loncopué, para pedir claridad en torno a la investigación que se lleva adelante por la desaparición de Azul (13 años) y Marcos (16 años), quienes fueron vistos por última vez hace cinco días atrás. El lunes, vecinos, familiares y amigos también marcharon hacia la Comisaría 26. Los menores se fueron de sus viviendas el jueves por el mañana y, gracias a una cámara de seguridad, se supo que salieron del pueblo. Asimismo, se confirmó que no llevaron su documentación y que hicieron dedo en la ruta.

Anahí, la mamá de Azul, habló en 24/7 Canal de Noticias de Neuquén. Fue ella quien realizó la denuncia en la comisaría, durante la madrugada del viernes, después de haber buscado a su hija en la jornada del jueves, sin obtener resultados. Además, contó "mi hija se conoció con Marcos dentro de un grupo de amigos, en una casa". "No sabemos si son pareja o amigos. Mi hija decía que eran amigos, pero no sé de qué forma se fueron. No creo que haya una razón para irse. No entiendo por qué lo hizo", agregó.

Con respecto a la investigación e información oficial sobre el paradero de su hija, afirmó que "se sabe que los dos llegaron hasta Las Lajas, pero desde ahí, no se supo más nada". "Se perdió el rastro de mi hija y no tengo ninguna pista, ni nada. No tengo ni idea para dónde quisieron ir", agregó y comentó que Azul "se fue con lo puesto". Finalmente, dijo que no mantuvo - hasta ahora - contacto con la familia de Marcos.