Búsqueda de Rosana: ampliarán la zona de rastrillajes

Tras conocerse este domingo que la fiscalía a cargo de Agustín García imputó la ex pareja de Rosana Artigas, José Fernández, por el delito de falso testimonio y, ante el paradero aún desconocido de la víctima, el personal de seguridad de la provincia de Neuquén ampliará la zona de rastrillajes. También sumarán más personal y recursos para dar con Rosana, quien se encuentra desparecida desde hace aproximadamente 4 días. "Con el compromiso de la Policía Provincial estamos ampliando la zona de rastrillaje", informó García en aire de Radio Mitre Patagonia.

También invitó a la comunidad que tenga información valiosa a "involucrarse". "La principal colaboración que la comunidad puede hacer es la información vinculada al paradero de la señora Artigas, que no tengan temor en involucrarse", expresó.

Los datos que llevaron a la imputación de Fernández está vinculada a filmaciones y geolocalizaciones de los teléfonos celulares, tanto de Rosana como de Fernández: "Hay filmaciones y geolocalizaciones que indicaron, Fernández había ido al domicilio de Rosana, y viajó a Centenario por la mañana".

Algo que el imputado había negado, asegurando que no salió de Plottier en toda la jornada: "Fernández se había mostrado predispuesto a cooperar, sin embargo dijo varias falsedades, como por ejemplo que no veía a Rosana desde las elecciones y que no había salido de Plottier".

"El teléfono de Rosana se encontraba a la altura del peaje de Centenario, según geolocalización, donde es desactivado por Fernández", agregó el fiscal como dato de fundamental importancia que, ahora, suma a la vecina localidad en el rastrillaje.

Como en la mayoría de casos que incluyen la violencia de género, Fernández ya tenía antecedentes en la justicia: "En el mes de diciembre de 2022, Rosana había realizado una denuncia por violencia, donde se impone una orden de restricción. No hubo denuncia penal", concluyó García.

