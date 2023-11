Familiares de Rosana denuncian que recibieron amenazas

Este jueves, se cumplen 7 días desde que inició la búsqueda de Rosana Artigas en la ciudad de Plottier. El único acusado en el caso es José Andrés Fernández, su expareja, quien está imputado por falso testimonio tras afirmar que la última vez que la vio fue el domingo 19 de noviembre y no el día de su desaparición. Ahora, los familiares de Rosana aseguran que reciben amenazas por parte los hijos de Fernández.

Lucía Artigas, hermana de Rosana, habló en el Noticiero Central de 24/7 Canal de Noticias y manifestó que Fernández es "el único que puede hablar" sobre su paradero. "Me interesa saber qué pasó con el celular, no me interesa saber en cuáles de todos los pozos está", ratificó.

Por otro lado, Lucía solicitó mayor intensidad en el rastrillaje, ya que el merodeo por la zona de Centenario "no se llegó al domicilio ni se hizo allanamiento". Y acotó: "Nos han dicho que la casa del tipo está llena de túneles, le pedimos a la Justicia que rompa el piso".

En este sentido, precisó que su familia está "cada vez peor" con esta situación y que encima están recibiendo amenazas por parte de los hijos de Fernández. En este sentido, detalló que uno de ellos pasa por sus casas en un "Fiat Duna despintado". "Este es el mundo del revés, no entendemos nada de lo que está pasando", concluyó.