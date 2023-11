Búsqueda de Rosana: la familia continúa el rastrillaje

Continúa la desesperada búsqueda de Rosana Artigas extendiéndose más allá del ejido urbano de Plottier y abarcando zonas de meseta y costas ribereñas de la ciudad. En estos momentos, mientras su expareja se mantiene en prisión preventiva, su familia aguarda encontrarla con vida .

Aurora, su mamá, habló con el móvil de AM550 y aclaró que no pierde las "esperanzas" de encontrar a su hija a salvo. Junto a sus otros hijos -quienes estuvieron toda la noche merodeando las bardas- y personas que se sumaron a la causa, coordinan con la Policía para no "entorpecer" la búsqueda.

Por otra parte, se refirió a la audiencia donde imputaron a José Andrés Fernández, expareja de su hija, por falso testimonio: "Se burló en la fiscalía, se reía. Es un irónico, un enfermo. Tiene todas las cualidades de una persona muy mala". En este sentido, acotó que no le "interesa lo que hagan con él" pero que "devuelvan" a su hija.

"No es la primera mujer que se pierde y no la encuentran", manifestó Aurora y comparó su situación con otras mujeres desaparecidas: "Yo siempre que veía estos casos así en la televisión, yo oraba porque yo soy creyente. Y oraba por esa mamá, por esa familia destruida, pero nunca pensé que me iba a tocar a mí". La familia solicita a la comunidad que aporte cualquier indicio que ayude "para que esto pueda terminar de una vez por todas".

María Belén Albarracín, abogada de la familia de Rosana, habló en "La Primera Mañana" y aclaró que enfrentan un "panorama que puede ser obviamente un femicidio porque reúne todas las condiciones". Rosana fue vista por última vez fue el jueves 23 de noviembre, cuando su hijo alrededor de las 8 de la mañana se despidió porque se iba trabajar. Al otro día, Aurora le dijo a MEJORINFORMADO que su hija había sido vista por última en el barrio La Esperanza. Fernández, quien ejercía violencia de género contra Rosana, estará en prisión preventiva -en principio- hasta el 26 de diciembre.