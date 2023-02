Le ligaron las trompas y quedó embarazada igual

Una mujer demandó al hospital de Villa Regina por mala praxis, ya que en el nosocomio se había sometido a una operación de ligadura de trompas pero un año después quedó embarazada y dio a luz a su cuarto hijo.

Este viernes, la Justicia sentenció que hubo mala praxis por parte del médico cirujano que la atendió, no por la operación en sí , sino porque no le informó adecuadamente que la cirugía no le quitaba la posibilidad de tener hijos de por vida, sino que las reducía considerablemente.

Ahora la víctima será indemnizada por el Estado Provincial y su aseguradora con 1.2 millones de pesos en concepto de daño moral.

En su denuncia la mujer apuntó que el médico le había asegurado que la cirugía le impedía tener más hijos, sin brindarle más detalles sobre todos los efectos del método. En ese sentido, la Justicia constató que la damnificada firmó un "formulario pre-impreso" que no tenía las advertencias requerida s respecto a su efectividad, sus fallas, la probabilidad de embarazo posterior o indicando que este no es infalible. Un perito aportó que, por ejemplo, no se le informó que acorde a la Organización Mundial de la Salud las probabilidades de embarazo tras la operación son de 1/200.

La afectada en su expediente había manifestado que se sometió a la cirugía por "sufrir problemas de columna, tener una mala experiencia con un embarazo anterior y no estar en condiciones económicos de mantener a otro hijo".

Por ello, el juez Matías Lafuente concluyó que la mujer vio afectado su derecho a “decidir sobre su propia maternidad” y que hubo “un daño al proyecto de vida que pretendía y a su maternidad voluntaria". Cabe mencionar que el fallo no está firme porque las partes todavía pueden apelar.