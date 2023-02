Una neuquina vio que un hombre trompeaba a una joven e intervino

En los últimos años la violencia fue creciendo en demasía dentro de las casas, en las escuelas, en los boliches, en las calles, y básicamente en todos lados. El "yo no vi nada", "o no me meto", "es tema de ellos"; son frases que lamentablemente siguen latentes en la sociedad, pero de a poco va cambiando, la gente -la minoría- se va involucrando, más allá de que si conozca o no a la persona que está siendo perjudicada o violentada.

En las últimas horas, una mujer neuquina no miro para el costado, "no se hizo la otra", y su accionar salvó la vida de una joven que estaba siendo brutalmente golpeada por un hombre.

Este violento hecho ocurrió a plena luz del día, en medio de la ruta, un hombre a bordo de un Volkswagen Gol color blanco, circulaba puntualmente por el sector del puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, y le iba pegando piñas a la joven que iba del lado del acompañante.

Fabiana Mora, circulaba detrás de este hombre y fue protagonista de esta repudiable secuencia, e inmediatamente captó con su celular todo, le tocó bocina para que detenga su accionar mientras se adelantaba con su auto para alertar a los policías de tránsito que se encontraban a unos metros del sector.

Rápidamente efectivos del destacamento de Tránsito le solicitaron al agresor que detuviera la marcha. "Todo ocurrió 8:45, e iba una pareja mayor de edad, ambos oriundos de Añelo. La mujer se encontraba con heridas visibles de sangrado en nariz y boca, por lo que le pidieron al conductor que descienda del vehículo, quedando demorado y trasladado a la comisaría segunda", sostuvo el comisario inspector Pablo Silva.

El conductor quedó demorado en la capital neuquina, mientras que la víctima en un primer momento fue asistida por Fabiana, y luego por personal médico ya que tenía varias heridas sangrantes en su rostro. Luego realizó la correspondiente denuncia penal.

Asimismo, Fabiana, compartió la situación a través de las redes sociales: “Le toqué bocina para que dejara de hacer eso. A las mujeres no se les pega y aparte de eso podes ocasionar un accidente por la forma en la que ibas tan concentrando levantándole la mano a ella”.

El hombre quedó demorado hasta las 22 horas de este martes, donde se le informó sobre la causa y las medidas cautelares de prohibición de acercamiento a la mujer.