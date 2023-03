Más y más robos de baterías de autos en Neuquén Capital

En la tarde de este jueves tres delincuentes quedaron detenidos por robar la batería de un auto estacionado sobre calle Lago Rucachoroy e Ingeniero Cipolletti de Neuquén Capital. Según informó el Departamento de Prensa de la Policía de Neuquén, el robo cometido en el interior del barrio Villa Ceferino ocurrió pasadas las 18:30 de este jueves. En ese momento, vecinos alertaron al 101 sobre tres personas que estaban sustrayendo dicha pieza de un automóvil Ford Escort.

Cuando los efectivos policiales se hicieron presentes lugar lograron identificar a los tres ladrones a pocos metros del vehículo, todavía con la batería en su poder . Ante ello, los tres hombres fueron demorados y trasladados a la Comisaria 3ra, donde- comunicaron- quedaron a disposición de la Justicia.

El robo de las baterías es cada vez más usual en Neuquén Capital, incluso un insólito episodio se vivió el pasado jueves 16 de marzo cuando un vecino dejó un cartel en su vehículo advirtiendo a los inspectores de tránsito: "Me robaron la batería, no me pongan multa". Por ello, su Ford Ka había quedado parado en pleno centro, sobre calle Entre Ríos al 400. Actualmente, el precio de una batería ronda los 25.000 pesos.