VIDEO: Así es el robo de baterías de autos en Neuquén

Angélica Salas, una vecina del barrio Belgrano de Neuquén Capital, publicó un video esta semana en el que se ve a un hombre robando la batería de su auto Volskwagen Gol. Las imágenes son indignantes, pero no escapan al asombro, al ladrón le bastaron menos de nueve minutos para llevarse la pieza. En redes reclaman mayor seguridad ante esta modalidad de robo creciente en la capital provincial.

Gracias al registro de la cámara de seguridad se puede ver el accionar del ladrón, que primero se tira disimuladamente debajo de la carrocería del auto. Después, cuando se para, logra abrir el capó del vehículo con algunas herramientas que cargaba en su mochila y extrae rápidamente la batería del Volskwagen Gol, que estaba estacionado detrás de una camioneta durante el fin de semana pasado. Todo ocurrió en horas de la madrugada, minutos después de las 4 de la madrugada del domingo 26, por lo que ningún vecino se alertó de su movimiento y el delincuente se escapó caminando.

"Este parásito, porque si le digo rata estaría ofendiendo a esos animalitos, me robó la batería del auto. Lo peor es que la venden por dos mangos y uno ¿Cuánto tiene que gastar para volver a tener el auto? arriba de 30 lucas»", reprochó la dueña a través de su cuenta de Facebook.

El robo de las baterías es cada vez más usual en la Neuquén Capital, incluso un insólito episodio se vivió el pasado jueves 16 de marzo cuando un vecino dejó un cartel en su vehículo advirtiendo a los inspectores de tránsito: "Me robaron la batería, no me pongan multa". Su Ford Ka había quedado parado en pleno centro, sobre calle Entre Ríos al 400. Actualmente, el precio de una batería ronda los 25.000 pesos.