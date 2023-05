Revocaron la libertad condicional del petrolero que abusó de su sobrina

Un tribunal de revisión revocó la decisión de libertad condicional que beneficiaba a Alberto Benedicto Soto, un petrolero condenado por abuso sexual. La semana pasada, un juez había fallado a su favor otorgándole el beneficio, pese a un informe negativo de un psiquiatra forense.

El juez Raúl Alberto Aufranc fue quien falló en favor de lo solicitado por la defensa de Soto y por el fiscal Maximiliano Breide Obeid. Por parte del abogado querellante, Marcelo Hertzriken Velasco, apeló y logró que se revisará esa determinación.

Según explicó Hertzriken Velasco, Aufranc había antepuesto un informe técnico criminológico de dos licenciados del penal: "La primera nunca entrevistó a Soto arrepentido del delito que había cometido o a sus familiares, sino que declaró que sus compañeros la habían entrevistado (es decir, no fue un testigo directo)". Y, en el segundo caso "no aseguró que en inmediaciones del lugar que iba a cumplir Soto no hubieran escuelas o niños jugando en la calle".

Esa falta de certezas, va en consonancia con lo que dictaminó el psiquiatra forense Marcelo Folis, que lo consignó como un "pedófilo parafílico". Por lo tanto, el tribunal terminó confirmando la decisión de origen de la jueza de Ejecución Carina Álvarez, que en 2021 rechazó su pretensión de libertad condicional por el mismo informe. La negación fue por mayoría, ya que la jueza de garantías de Zapala, Carolina González, votó en disidencia .

Soto fue condenado en 2016 a 9 años de prisión tras haber abusado sexualmente de su sobrina de 11 años en Rincón de los Sauces. Aquellos ataques ocurrieron en cuatro oportunidades -entre febrero y octubre de 2015- cuando la víctima se hospedaba en su casa para dormir.