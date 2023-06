Crimen de Facundo Castillo: la querella pidió 22 años, y fiscalía 16

Ramiro Gutiérrez tiene este miércoles su juicio de cesura en la causa por la que ya fue considerado culpable del crimen intencional de Facundo Castillo, el joven neuquino al que arrolló con su moderna y costosa camioneta BMW X1. Esta es la última etapa del proceso judicial y servirá para conocer cuántos años deberá pasar en la cárcel.

El abogado querellante Juan Manuel Coto, pidió para Gutiérrez 22 años de prisión basados en nueve agravantes:

Los motivos de la acción, todo arrancó con una pelea callejera. La desproporción del motivo.

La víctima estaba indefensa, de espaldas.

Pretensión de impunidad.

El medio empleado, una camioneta con altas condiciones de seguridad.

Ser piloto profesional de carreras.

La extensión del daño causado.

La conducta precedente y posterior: huyó y modificó el medio empleado.

Las condiciones personales, capacidad económica para ser adulto responsable.

La falta de arrepentimiento, desde el primer minuto hasta las palabras usadas en la cesura.

El único atenuante en este caso, según detallaron, es la falta de antecedentes.

El juicio de cesura se transmite de manera virtual.

Por su parte, la fiscalía a cargo del Jefe Santiago Márquez Gauna, pidió la mitad de la pena. Según detalló, el objetivo de la pena no es venganza, sino resocialización y por la edad de Gutiérrez, consideró que la 16 años y 6 meses debía ser suficiente.

Márquez Gauna se basó en 3 atenuantes: La edad de Gutiérrez, 25 años, alegando que aún no está asentado como adulto responsable. Que no tiene antecedentes. Y la inserción social, ya que se dedicaba a la venta y compra de autos para ganar su sustento.

Además para la fiscalía entre los agravantes se destacan cuatro puntos importantes:

Los motivos de la acción, y la desproporción

El dominio del vehículo empleado, comparando la camioneta con un arma.

La extensión del daño, ya que no sólo se le cortó unos 50 años la vida a Facundo, sino también el daño causado en los familiares y la sociedad. Además de las 5 personas que alcanzaron a salvar su vida y que quedaron con diversos daños.

La conducta precedente y posterior de Gutiérrez, quien se manejaba impunemente cuando conducía, y luego se dio a la fuga, dejó abandonado a la víctima, condujo a toda velocidad para escapar.

Para este tipo de delito, la ley establece una escala de 8 a 25 años, establecida a partir del homicidio simple, pero en este caso en particular y al haber sido juzgado por un jurado popular, el mínimo es de 12.

Luego de un cuarto intermedio de casi 20 minutos, la defensa de Gutiérrez comenzó con sus alegatos. De manera virtual, por prescripción médica, el ex juez (destituido por violencia de género), Carlos Vila LLanos contestó cada uno de los puntos vertidos por la querella, representada por el abogado Coto y el Jefe de los fiscales, Márquez Gauna.

Consideró que no deberá superar los 12 años de prisión, conforme a haberse desarrollado un juicio por jurados. El abogado hizo particular referencia a que la pena de cárcel debe ser para resocializar a quien cometió un delito y que en caso de superar esa cantidad de años. se estaría violando ese principio. El defensor de Ramiro Gutiérrez,

Martín Segovia reprochó la desproporción en el pedido de pena por parte de la querella.

El abogado Martín Segovia aseguró que "no alcanzo a comprender dónde estaban los agravantes" y se hizo referencia a determinados agravantes, que no tiene relación con el delito, sino con la alevosía. Que lo podrían haber planteado en su momento cuando solicitaron el cambio de carátula. Y que no se debe perder de vista que es un homicidio simple doloso y citó precedentes con crímenes calificados por el uso de arma con penas cercanas a los 8 años. Planteó la "falta de equilibrio en el pedido de pena de los acusadores".

Se refirió a que "no hay nada que justifique un pedido de pena de 22 años" como el que planteó la querella. "Esta bien pedir esa pena si la considera", pero lo relacionó con una venganza y que "para eso hay que justificarla, y no lo hicieron". Y en otra parte habló de "relato armónico, peor absuolutamente vacío de contenido".

Segovia cerró y cuantificó la pena en 8 años de prisión, que corresponde "al mínimo de la escala penal, por no encontrar agravantes". Esto generó dudas, ante lo que había manifestado Vila y los 12 años mencionados, por lo que el juez Guillermo Merlo le pidió que la defensa aclare, y allí ambos ratificaron el pedido de pena de 8 años de prisión, que como indica el Código Penal es de cumplimiento efectivo.

El juez Merlo también aclaró que su intención era resolver la condena en el menor tiempo posible, pero ante la gravedad, estableció que la decisión la dará a conocer el próximo viernes 16 junio, a las 13. Y que se tomará el debido tiempo para merituar entre los 8 años, el mínimo solicitado por la defensa, y los 22 años pedidos por la querella.

En tanto que luego de un cuarto intermedio se resolverá sobre la continuidad de la prisión preventiva que mantiene a Gutiérrez detenido en la cárce de Viedma.