Quiso vender un monitor, le robaron la identidad y ahora enfrenta varias causas por estafa

Lisandro Filloy jamás imaginó que una simple venta en Facebook Marketplace lo sumergiría en una pesadilla que lleva más de un año y medio. Lo que comenzó como un intento fallido de comercializar un monitor de computadora terminó con su identidad robada y su nombre asociado a múltiples estafas, afectando tanto su vida personal como la de su familia.

“Quise vender mi monitor y estuve a punto de ser estafado”, relató el joven en una entrevista con TN. Según detalló, el supuesto comprador le envió un auto a su domicilio para retirar el monitor e incluso le mandó un comprobante de pago falso para presionarlo a hacer la entrega. Sin embargo, al no recibir el dinero, Filloy decidió no completar la transacción. “Me pidieron una foto de mi DNI para verificar la identidad. Yo confié y la mandé, pero ahí fue donde empezó todo el problema”.

Del fraude a la identidad ususpada

En las semanas siguientes, Filloy comenzó a recibir mensajes y llamados de desconocidos que lo acusaban de haberlos estafado. “Al principio no entendía nada. Personas me reclamaban por transferencias que, según ellos, me habían hecho. Otros decían que entregaron productos sin recibir el pago. Lo peor es que muchos no creen que yo también soy víctima”.

El joven asegura que, hasta la fecha, más de 150 personas se comunicaron con él, algunas en tono amenazante. La situación se agrava por el hecho de que los delincuentes usaron su DNI para concretar estafas, entregando su dirección familiar. “Estoy preocupado porque tienen la dirección de la casa de mis padres, que es la que figura en mi documento. Ya tuvimos que poner un cartel en la puerta avisando que también somos víctimas de robo”.

Filloy presentó dos denuncias ante la Fiscalía General de Quilmes, la primera en abril de 2023 y la más reciente hace pocos días. Sin embargo, la respuesta de la Justicia ha sido frustrante. “Me dicen que no tienen datos concretos de los estafadores. El único rastro es un número de teléfono que usan, pero es descartable y lo cambian todo el tiempo”, expresó con resignación.

Los criminales, utilizando la identidad de Filloy, lograron engañar a personas para que entreguen productos tecnológicos de alto valor, como consolas y computadoras, sin recibir el pago correspondiente. “Una persona me amenazó diciendo que venía a mi casa si no devolvía su plata. Hay gente que no entiende que yo no tengo nada que ver”.

Ante la falta de soluciones, Lisandro decidió dar a conocer su historia para evitar que otros sufran la misma experiencia. “Lo más preocupante es que, aunque yo haya hecho la denuncia, esto depende de la voluntad de los estafadores. La Justicia me dice que casos así pueden prevenirse, pero que resolver el mío es prácticamente imposible”, finalizó.