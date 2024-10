Alerta por una nueva modalidad de estafa por WhatsApp: te roban todo

Con los avances tecnológicos también creció de forma desmesurada el ciberdelito en todo el mundo y las estafas virtuales cada vez son más comunes y complejas de descubrir.

Por eso, en los últimos días, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) alertó a la población sobre una nueva modalidad de fraude virtual que se está realizando por WhatsApp en muchos países.

Según indicaron desde INCIBE, los ciberdelincuentes se hacen pasar por una persona del servicio técnico de la app y de esta forma recopilan información personal para apropiarse de sus cuentas y desvincular los números de teléfono de sus perfiles.

El engaño usa la denominada ingeniería social para persuadir a las víctimas y lograr que brinden contraseñas y claves de cuenta bancarias, así como también el código de verificación de WhatsApp.

Una vez que los ciberdelincuentes tienen en su poder todos los datos que las propias víctimas les brindan, acceden en pocos minutos a las cuentas y roban todo el dinero antes de que las víctimas se den cuenta. Además, imposibilitan a las personas a leer los mensajes y contactos guardados.

Cómo evitar estafas a través de WhatsApp

Para evitar caer en estafas virtuales, es esencial que los usuarios de WhatsApp estén alerta y tomen precauciones:

No compartir el código de verificación

El código de verificación de seis dígitos de la cuenta de WhatsApp no debe ser compartido con nadie, ya que no es necesario para realizar trámites ni transferencias. Revelarlo a terceros puede facilitar el acceso no autorizado a la cuenta.

No ingresar a links sospechosos

Si un contacto envía un link sin justificación alguna, es mejor no ingresar a él. Podría tratarse de malware diseñado para comprometer la seguridad del dispositivo.

Verificar la autenticidad de los contactos

Antes de seguir instrucciones o proporcionar información sensible, es importante verificar la identidad del contacto. Esto puede hacerse a través de una llamada telefónica o mensaje por otro medio fuera de WhatsApp.