Un predio de Neuquén Capital sufrió dos incendios en menos de tres días

En la noche del domingo, el cielo del sudeste de Neuquén Capital se vio iluminado por el fuego. Se trató de un incendio de pastizales que se dio en el mismo predio en calle Copahue al fondo, cerca de la costa, que ya se había incendiado el viernes.

El subcomisario Raúl Cabeza le dijo a Mejor Informado que se trata de un lugar que está en urbanización, se sacaron todos los frutales y el paso de una máquina hizo que “los restos se conviertan en montículos altos de material combustible”.

Las tareas comenzaron cerca de las 23.40 y finalizaron alrededor de las 7. Del operativo participó personal del cuartel central, con dos dotaciones de bomberos y un total de nueve efectivos.

Es un lugar de “más o menos una hectárea”, indicó el bombero. No hubo heridos y los daños fueron pastizales y troncos en el predio. Al no haber construcciones linderas, no se llegó a quemar ninguna vivienda.

Dos dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar (Gentileza: Danilo Martínez).

Para trabajar ante cualquier posibilidad de reinicio de incendio, hay una Guardia de ceniza en el lugar. Se trata de personal dispuesto para realizar estas tareas.

El antecedente inmediato en el mismo lugar

A sólo cuatro días de que un tremendo incendio en cercanías al río Neuquén consumiera por completo cuatro viviendas y destruyera todo a su paso, nuevamente un importante foco puso en alerta a las autoridades. Fue en cercanías al río y calle Copahue. Por fortuna no hubo heridos.

Según contó Raúl Cabezas. jefe del Cuartel Central de Bomberos de Neuquén, el llamado de alerta ingresó alrededor de las 17:20 de este viernes y de inmediato se implementó un operativo para extinguir las llamas.

El mismo predio se incendió en la tarde del viernes 13.

"No tenemos propagación de las llamas, sí mucha temperatura, y el viento complica las labores. Continuamos trabajando en el lugar", afirmó.