Dos mujeres murieron por inhalar monóxido de carbono

Dos mujeres perdieron la vida este sábado en un departamento del barrio porteño de Almagro al inhalar monóxido de carbono como resultado de una fuga de gas. El trágico incidente tuvo lugar en un edificio situado en la calle Humahuaca al 4100, en el barrio de Belgrano, tras recibir una alerta al 911 que indicaba la presencia de personas desmayadas debido a la inhalación de monóxido de carbono en un apartamento.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales se encontraron con ocho personas afectadas: entre ellos, dos menores de edad. Se llevaron a cabo maniobras de reanimación, sin embargo, momentos después, el personal del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) confirmó el fallecimiento de las dos mujeres.

Tras la confirmación de la muerte de las dos mujeres, el SAME trasladó a los menores de edad al Hospital Durand, ubicado en Caballito, debido a un cuadro de intoxicación.

Diez consejos básicos para evitar las intoxicaciones según indica el Ministerio de Salud

- Está prohibido el uso de cualquier artefacto que no sea de tiro balanceado en dormitorios y baños.

- Nunca dormir con estufas prendidas, salvo las que son de tiro balanceado.

- Verificar que no estén obstruidos los conductores o rejillas de ventilación.

- Mantener siempre algún ambiente ventilado. Dejar al menos 10 centímetros abierta una ventana.

- Revisar una vez por año por un gasista matriculado todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de aparatos calefactores.

- Usar solo artefactos con salida al exterior

- Evitar el uso de braseros o estufas a querosén. Si no pueden hacerlo, apagarlo antes de dormir.

- Nunca usar hornallas y/o el horno para calefaccionar. Es preferible abrigarse con más ropa.

- Al encender el automóvil verificar que el garaje esté ventilado.

- Cuando se usan grupos electrógenos, deben colocarse al aire libre y no dentro del domicilio.

Síntomas comunes de intoxicación

- Dolor de cabeza

- Náuseas y vómitos

- Mareos

- Debilidad, cansancio y/o pérdida del conocimiento