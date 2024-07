Certificados truchos: "No se encontraron las historias clínicas"

Durante el allanamiento realizado este jueves en el inmueble del psicólogo de Andacollo que habría otorgado más de 800 licencias psicológicas a empleados de la administración pública en distintas ciudades de la provincia, el fiscal Pablo Vignaroli afirmó que no se encontró ninguna documentación que justificara la emisión de las mismas.

En declaraciones al programa La Primera Mañana por AM550, Vignaroli afirmó que durante el procedimiento "no se encontraron las historias clínicas" y agregó "no sabemos si hay historias clínicas en los dispositivos electrónicos que secuestramos durante el procedimiento". "De ser así, sería un indicio muy fuerte de que el profesional no trataba a quienes solicitaban los certificados, por lo tanto eran dados directamente para justificar la inasistencia", explicó.

Vignaroli señaló que los certificados fueron otorgados "en los primeros cinco meses del año".

De acuerdo a la investigación, el profesional habría emitido 800 certificados que fueron presentados en el Consejo Provincial de Educación (CPE), y otros 63 presentados en la administración central. Los certificados estuvieron destinados a personas de las ciudades de Neuquén, Zapala, Chos Malal, Centenario, Añelo, Loncopué, Plottier, Picún Leufú y Andacollo. Vignaroli precisó que fueron otorgados "en los primeros cuatro, cinco meses del año".

Además de certificados con fechas posdatadas, el personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía, secuestró una notebook y un teléfono celular del profesional que fue demorado.

Por otra parte, lo que llamó la atención del fiscal que lleva adelante el caso fue la cantidad de licencias psicológicas emitidas por el profesional de Andacollo, ya que "triplica la media" que es habitual en este tipo de certificaciones por parte de personal docente.

La vivienda del psicólogo que fue allanada el jueves.

El delito que está bajo investigación es el de fraude en perjuicio de la administración pública, en concurso ideal, con expedición de certificado médico falso y con uso de certificado médico falso. "Existe una responsabilidad para quien emitió este documento porque causa un perjuicio al Estado porque se abonaron días que no se trabajaron", precisó Vignaroli. La denuncia fue hecha por la Fiscalía de Estado, "en la cual se nos planteó que como consecuencia de estas licencias que serían irregulares, el Estado debe pagar una importante suma de dinero por una causa falsa”.

A través de la investigación iniciada, el Ministerio Público Fiscal determinará en los próximos días si corresponde avanzar en una eventual formulación de cargos y, en ese caso, las personas a las cuales imputaría.

Durante el procedimiento, autorizado por el juez de garantías Lucas Yancarelli y realizado por personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía, se secuestraron certificados con fechas postdatadas, una notebook y un teléfono celular. En tanto el profesional fue demorado, identificado y se le informó que debía designar un abogado.

