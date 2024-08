Le quemaron la casa a un maestro acusado de abuso

Padres indignados le prendieron fuego la casa a un maestro denunciado por abuso sexual. La turba indignada no sólo quemó la vivienda, si no que le bloqueó el acceso a los bomberos, para que no puedan contener las llamas. Se supo que el maestro de plastica de la escuela Primaria 146 tiene once denuncias en contra y ya está detenido.

La tensión se palpaba en el aire desde temprano, cuando se realizó una acalorada reunión en la escuela para abordar las graves acusaciones contra el maestro de plástica. El sujeto, de 46 años, fue acusado de manosear a sus alumnas bajo el pretexto de un “juego infantil”, y la situación se descontroló pese al intento de los directivos de calmar a los padres.

SAN ANTONIO OESTE: LE QUEMARON LA CASA A UN DOCENTE ACUSADO DE ABUSO Y NO DEJARON QUE INGRESEN LOS BOMBEROS | Se supo que el maestro de plástica de la Escuela Primaria 146 tiene 11 denuncias y ya está detenido.



Las redes sociales fueron testigos del caos que se desató en la escuela. Los padres, furiosos por lo que consideraban una respuesta tardía y negligente por parte de las autoridades educativas, no dudaron en tomar la justicia por sus propias manos. La situación se volvió cada vez más hostil, con gritos, insultos y un intento de agresiones que requirió la intervención policial.

En un giro dramático, el grupo de padres y vecinos decidió dirigirse a la residencia del acusado, en la calle España del barrio Sisvial, después de seguir en vivo la transmisión del enfrentamiento en la escuela a través de las redes sociales. El enojo de la multitud era palpable, y la casa del sospechoso se convirtió en el blanco de su furia desmedida. Las piedras volaron, y rompieron las ventanas en un primer momento.

Cuando la situación parecía que comenzaba a calmarse, tras asegurarse que el hombre no estaba en el interior, algunos padres llegaron con bidones con combustible. Rápidamente la situación se fue de las manos, y comenzaron a aparecer encendedores para quemar al vivienda.

Los vecinos bloquearon el avance del autobomba para que no llegue a la casa del docente.

Los bomberos voluntarios intentaron llegar al lugar, pero la misma multitud se abroqueló a modo de barricada para impedir el avance de la autobomba. En el afan por apagar las llamas, y evitar que lleguen a otras viviendas, el chofer del camión intentó avanzar, y allí se produjo un nuevo enfrentamiento, Es que una joven cayó al piso y aseguró que fue atropellada.

El fuego arrasó con gran parte del hogar, y mientras los bomberos luchaban contra las llamas, el saqueo de la vivienda se sumó al caos general. La escena era digna de una película de acción, con los saqueadores llevándose objetos del interior mientras la casa ardía en llamas.

La Fiscalía Descentralizada de San Antonio inició una investigación para esclarecer los hechos y tomar medidas contra los responsables del incendio. Desde el Minsiterio Público se confirmó que el docente está detenido y ya fue imputado, mientras el fiscal Jefe, Hernán Trejo y el defensor de Menores, Juan José Álvarez, viajaron desde Viedma a la localidad para ponerse al frente de la situación.