Imágenes trucadas con IA: se vendían en grupos de Telegram

Si bien la Justicia no brinda ningún detalle de manera oficial, trascendió que las fotos trucacas con Inteligencia Artificial se vendían en Telegram en diferentes grupos, con los nombres de los colegios donde iban las víctimas. Es más, uno de los cuatro jóvenes implicados, integrantes de las divisiones menores de Roca Rugby Club, tenía en su billetera virtual una importantísima cantidad de dinero, que junto con distintos gustos que ostentaba, llamó la atención del resto de sus compañeros.

La investigación comenzó la semana pasada, cuando un grupo de padres de adolescentes de distintos colegios (en su mayoría privados) de Roca, se presentó en la fiscalía para denunciar la circulación de fotos de sus hijas, trucadas con Inteligencia Artificial, en las que se las veía desnudas y hasta manteniendo relaciones sexuales.

Rápidamente, el fiscal Gastón Britos, consiguió las órdenes de allanamiento y secuestró todos los dispositivos electrónicos que encontró en las viviendas de los adolescentes señalados. Los chicos, no son compañeros de secundario , pero sí comparten la misma pasión por el rugby e integran la división M-15 de Roca Rugby Club. Y aunque en un primer momento pareció ser una travesura, al avanzar en los testimonios de los padres de las damnificadas, quedó claro que existía un verdadero negocio detrás.

Es que la intención original de estos chicos no era la viralización de las imágenes y generar la vergüenza de las víctimas, sino que además de la producción con una aplicación de Inteligencia Artificial, las fotos se vendían en distintos grupos de Telegram con el nombre de los colegios. Mejor Informado accedió de manera exclusiva a las fotos de sus hijas como pack IMA (María Auxiliadora), pack Savio (Domingo Savio), pack Nuevo Siglo, entre otros.

En los domicilios allanados se secuestraron gran cantidad de dispositivos electrónicos y de almacenamiento. No solo los que utilizaban los menores señalados, sino que también las computadoras personales y los teléfonos celulares de los padres. Todos quedaron al resguardo y serán peritados por la Oficina de Investigación de Telecomunicaciones (OITEL).

El Ministerio Público avanza en la investigación y espera las pericias de los dispositivos secuestrados.

Hasta ahora, los involucrados en la maniobra serían cuatro adolescentes de menos de 16 años, que para la ley son inimputables. Por eso la Justicia también busca saber si contaron con el apoyo o colaboración de mayores de esa edad o adultos. En ese caso habría autores para imputar en el delito de "creación, tenencia, distribución y venta de imágenes de abuso sexual infantil".

Con respecto a la comercialización, de acuerdo a algunos testimonios recogidos en las denuncias, se supo que uno de los adolescentes de segundo año, tenía una importante cantidad de dinero en una billetera virtual. Ese saldo y algunos gustos ostentosos que se daba, sería con dinero de la venta de las fotos.

Puertas adentro de la Ciudad Judicial de Roca reconocen que la investigación no será un simple trámite, si bien habría pruebas concretas, se debe esperar el resultado de las pericias a los dispositivos secuestrados, muchos de ellos Iphone o Ipad, difíciles de abrir si los propietarios no brindan las claves necesarias.

De todos modos, padres de las víctimas plantearon a la fiscalía la aplicación de algunas medidas cautelares, teniendo en cuenta que esas chicas deben compartir sus días de clases en compañía de alguno de los chicos que viralizaron y vendieron sus fotos trucadas.

Los directivos de los colegios no tienen forma de sancionarlos, pero sí advirtieron a los compañeros varones de los adolescentes sospechados, para que no tomen ningún tipo de venganza. Del mismo modo, dejaron trascender que el grupo de rugby no concurrió a una importante fiesta que se desarrolló el fin de semana en Aquelarre ante las amenazas que circulan por las redes sociales.

En tanto, en las últimas horas trascendió que los implicados fueron sancionados por las autoridades del club de rugby con sede en Stefenelli. Se supo que fueron expulsados por faltas de disciplina graves, considerando también que algunas de las víctimas son chicas que juegan al hockey sobre césped en la misma institución.