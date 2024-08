No le robaron el auto al defensor, lo estacionó en otro lugar

El defensor Oficial Juan Pablo Piombo dejó su Chevrolet Cruze estacionado a la vuelta de los tribunales y cuando salió de trabjar, ya no estaba..

Las mañanas dentro de los tribunales no son tranquilas, pero todo se vuelve más caótico cuando al salir de trabajar el auto que dejaste estacionado, ya no está. Angustiado porque pensó que le habían robado su Chevrolet Cruze, el defensor Oficial Juan Pablo Piombo denunció el robo, pero finalmente todo se trató de una confusión del funcionario del Minsiterio Público de Cipolletti.

Ante los constantes robos de autos que se denuncian todos los días en la ciudad, no le sorprendió a las autoridades policiales que no se salvara ni el defensor Piombo, un reconocido personaje en distintos juicios. En la denuncia, el funcionario aseguró que lo dejó estacionado a primera hora de la mañana a la vuelta de los Tribunales, en Reconquista y José Manuel de Rosas, pero cuando salió al mediodía, ya no estaba.

Desde la Comisaría 32° se montó un operativo especial para dar con el auto, mientras la Brigada de Investigaciones comenzó un trabajo de campo que incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad del sistema de monitoreo, como también algunas particulares. Durante varias horas, toda la Policía de Cipolletti buscó el Chevrolet Cruze gris oscuro del defensor. Sin embargo, poco después se confirmó que nadie se lo había sustraído.

Todo se trató de una confusión, confió el propio funcionario, durante la mañana, aprovechó que no tenía reos que defender y se hizo una escapada al banco. Para hacerlo más rápido, se fue en el auto y lo dejó estacionado en la zona centrica de la ciudad, en cercanías de una escuela. Luego de un tiempo considerable en la entidad, salió y caminó las 6 o 7 cuadras que lo separaban de los Tribunales.

Enfocado en sus tareas diarias, Piombo regresó a su trabajo y se olvidó rápidamente del auto y de los trámites que había realizado en el banco. Ya al mediodía, salió como todos los días y caminó hacia la calle Reconquista, donde siembre lo espera el Cruze con vidrios polarizados. Pero no estaba. Creyó que se lo habían robado y realizó la denuncia.

Piombo, un destacado defensor oficial con 12 años de trayectoria en su cargo y 5 años de experiencia como secretario de la Cámara Penal, quedó en el centro de la polémica hace unos meses cuando concursó por un cargo en Neuquén, donde tiene una remuneración notablemente superior, que podría ser de hasta un 50% más de lo que gana actualmente. En el Ministerio Público rionegrino le otorgaron una subrogancia en la defensoría de menores, para cubrir la vacante dejada por una jubilación.

La subrogancia otorgada a Piombo, en un cargo que tenía una carga laboral mínima con solo diez legajos en toda la circunscripción, fue marcada como una maniobra discrecional para mantenerlo en Río Negro. Aunque la bonificación representaba una suma mensual adicional considerable.

La situación se complicó aún más cuando, debido a su postulación en Neuquén, Piombo no pudo cubrir un juicio crucial por abuso sexual en Catriel, y obligó a la suspensión de la audiencia por dejar a una menor víctima sin la representación adecuada en el momento crítico.