Una kiosquera sufrió el quinto robo en el año y piensa cerrar

La inseguridad ahoga a los comercios de Cinco Saltos. Esta vez una comerciante denunció que fueron víctimas de un robo. Es el quinto robo que sufre en el año, y si bien realizó las denuncias y presentó pruebas en la Justicia de Río Negro, las investigaciones no avanzaron. Ahora temen que con el nuevo hecho, ocurra lo mismo y tengan que cerrar definitivamente.

La dueña del comercio, Paola Aravena, comentó en el programa La Primera Mañana por AM550 que hace dos años decidió dejar de trabajar como empleada y apostó por emprender y abrió un kiosko en pleno centro de Cinco Saltos, en la avenida Roca y Sarmiento.

En el transcurso de este año fueron víctimas de cuatro hechos de inseguridad. Durante el último robo que ocurrió la madrugada del jueves 19 de septiembre, un adolescente rompió un vidrio lateral e ingresó al local. Una vez dentro se llevó cigarrillos, tabaco, papelillo para armas, entre otros productos, comunicó la damnificada.

“Es un importe grande el que venimos perdiendo en mercadería. Ahora en vidrio perdimos 500.000 pesos", comunicó, y manifestó que como última medida les queda ponerle reja a todo el local. "Tenemos cámaras, tenemos alarma, pero nada los detiene. Si ahora enrejo todo y me vuelven a entrar, la verdad tengo que cerrar e irme a mi casa”, expresó.

La damnificada explicó que si bien el menor entró con una máscara al local, lograron identificarlo gracias a un trabajador que se acercó a informarle que una persona intentó vender cigarrillos en la plaza. La descripción del hombre coincidía con el registro de la cámara.

Ante este hallazgo, ampliaron la denuncia en la comisaría y se dirigieron hasta la plaza a buscarlo. Como no lo halló, recorrió calles de la ciudad, hasta que lo encontró en una estación de servicios. Rápidamente dio aviso a la policía de la comisaría y se lo llevaron detenido al adolescente. Más tarde, su padre se presentó en la unidad policial y lo retiró.

“La justicia también ayuda un poco a que todo quede en la nada, porque con el último asalto logré encontrar a esta persona, quedó detenido, pero el padre lo retiró. Quise ir a hacer una denuncia a la fiscalía en contra del papá porque ya sabemos quién es, pero nos dijeron que no podíamos hacer una denuncia contra el padre porque no es legalmente responsable. Estamos en este contexto, la policía actúa, pero después queda todo en la justicia y en la nada. No hay justicia”, expresó.