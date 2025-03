Turista murió ahogado, arrastrado por el río Correntoso en Villa La Angostura

Un turista fue arrastrado por el Río Correntoso y perdió la vida intentando luchar contra la corriente. El hecho, que conmocionó a Villa la Angostura, ocurrió el pasado martes 11 por la tarde mientras el hombre disfrutaba de sus vacaciones junto a su familia. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía un simple chapuzón se transformó en un historia de las que nadie quiere vivir.

No es por nada que recibió el nombre de Correntoso, pero la naturaleza no entiende de adjetivos ni de metáforas. Arrastra todo a su paso. Se desconoce si fue un remolino, la simple corriente o si el hombre sufrió algún inconveniente vinculado a un calambre o el agotamiento propio de luchar contra el río. Lo cierto es que fue auxiliado por los acompañantes para salir del agua, pero no llegaron a tiempo.

Según las versiones de la familia el hombre no se había metido al río, sino que estaba nadando en el lago Nahuel Huapi, pero por razones desconocidas fue arrastrado a la zona de la embocadura con el Correntoso. Ya con el hombre postrado en la orilla intentaron hacerle maniobras para revivirlo, pero sin éxito. Por eso llamaron ambulancia y policía que poco pudieron hacer para devolverle la vida al turista que llegaba desde Bariloche para pasar el día en la Angostura. Ahora esperan los resultados de la autopsia para confirmar el causante de la muerte.